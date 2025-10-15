به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: مأموران پلیس حین کنترل خودروهای عبوری در محور بردسکن–سبزوار به یک دستگاه کامیونت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: در بازرسی از این خودرو ، ۳ تن چوب جنگلی بدون مجوز حمل کشف و به اداره منابع طبیعی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی بردسکن با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

سرهنگ حسن‌زاده با تأکید بر اینکه قطع غیرمجاز درختان جنگلی تاراج بردن ثروت ملی است و آسیب جدی به محیط زیست وارد میکند، خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان با متجاوزان به حریم منابع طبیعی برخورد قانونی خواهد کرد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی در زمینه قاچاق منابع طبیعی، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.