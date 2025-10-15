به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رئیس شبکه بهداشت زاهدان به مناسبت ۲۳مهر روزملی مبارزه با سل با اعلام این خبر گفت شعار امسال روز ملی مبارزه با سل سرمایه گذاری برای ریشه کنی بیماری سل است.

فریبرز راشدی گفت درحالیکه میانگین متوسط ابتلا به سل در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۱نفر می‌باشد که این امار در استان ۲۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر است.

رئیس شبکه بهداشت زاهدان گفت در ۶ ماهه اول سال جاری ۷۲بیمار سل مثبت داشته‌ایم که نسبت به سال قبل افزایش داشته‌ایم.

وی افزود: بیشترین مشکل ما در مقابل این بیماری سل مقاوم به درمان است که متاسفانه خطرناک هم است و قابلیت سرایت به سایر افراد راهم دارد.

فریبرز راشدی همچنین گفت:از جمله علائم این بیماری می‌توانیم به سرفه‌های بیشتر از دوهفته تب شبانه و کاهش وزن و کم خونی را نام‌ببریم.

وی افزود: در ابتدا شناسایی بیماری سل مراحل درمان تا مدت مشخصی بصورت رایگان خواهد بود.