به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در سی و هشتمین دوره تجلیل از برگزیدگان بخش کشاورزی به میزبانی جهاد کشاورزی استان گیلان در سالن اجتماعات پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور، کشاورزی را رکن اصلی امنیت غذایی کشور دانست و گفت: نظریه‌پردازان قرن نوزدهم رشد جمعیت را تهدیدی برای تأمین غذا می‌دانستند، اما پیشرفت علم و فناوری در کشاورزی این نگرانی را برطرف کرد و امروز مشکل جهان نه کمبود تولید، بلکه توزیع ناعادلانه منابع غذایی است.

وی با اشاره به نقش دولت‌ها در حمایت از تولید افزود: تعیین قیمت تضمینی محصولات از سیاست‌های مؤثر اقتصادی برای جلوگیری از نوسانات بازار و حمایت از تولیدکنندگان است و تجربه جهانی نشان می‌دهد مداخله هوشمندانه دولت‌ها می‌تواند از آسیب‌های ناشی از نوسانات عرضه و تقاضا جلوگیری کند.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه این استان با وجود وسعت محدود، ۲۸ درصد از اراضی خود را به فعالیت‌های کشاورزی اختصاص داده است، گفت: این رقم در مقایسه با میانگین ۱۸ درصدی کشور قابل توجه است و نشان‌دهنده جایگاه برجسته گیلان در تولید محصولات کشاورزی است.

هادی حق‌شناس با اشاره به افزایش ۶۵ درصدی بارش‌ها در سال جاری آبی نسبت به میانگین ۴۰ سال گذشته تصریح کرد: گیلان با زمین‌های حاصلخیز، منابع آبی فراوان و تنوع اقلیمی، ظرفیت کم‌نظیری برای تولید محصولات متنوع دارد؛ به‌گونه‌ای که امسال بیش از ۷۰۰ هزار تن برنج، ۲۰۰ هزار تن کیوی، ۲۰۰ هزار تن مرکبات و مقادیر قابل توجهی زیتون در استان برداشت خواهد شد.

وی افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی را ضرورتی اساسی دانست و افزود: برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت‌ها باید ارزش افزوده تولیدات کشاورزی افزایش یابد و این مهم جز با اتکا به علم، پژوهش و فناوری‌های نوین محقق نخواهد شد.

استاندار همچنین با اشاره به ضرورت تقویت نهاد‌های تحقیقاتی و کاربردی‌سازی دانش بومی و دانشگاهی اظهار داشت: کشور‌های پیشرفته با بهره‌گیری از فناوری نوین به بهره‌وری بالا دست یافته‌اند و ما نیز باید از توان علمی و ظرفیت پژوهشی کشور برای ارتقای عملکرد کشاورزی استفاده کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت بهینه منابع آب افزود: بخشی از فاضلاب‌های خانگی، صنعتی و کشاورزی بدون تصفیه وارد رودخانه‌ها می‌شود که این امر علاوه بر آسیب به محیط زیست، بر تولیدات کشاورزی و آبزی‌پروری نیز اثر منفی دارد؛ از این رو باید با مشارکت صنایع، از آب تصفیه‌شده در چرخه تولید صنعتی استفاده کرد تا فشار بر منابع آب شیرین کاهش یابد.

استاندار گیلان در ادامه با گرامیداشت روز جهانی زنان روستایی نقش آنان را در پویایی کشاورزی و پایداری خانواده‌های روستایی بی‌بدیل توصیف کرد و افزود: زنان روستایی با تلاش و مهارت خود، سلامت و اقتصاد خانوار‌های روستایی را تضمین کرده‌اند.

حق‌شناس با تأکید بر نقش پژوهشکده کشاورزی در توسعه گیلان گفت: اگر می‌خواهیم بخش کشاورزی استان جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ملی پیدا کند، باید پژوهش‌های علمی به میدان عمل بیاید و با بهره‌گیری از فناوری‌های نو و رویکردی دانش‌محور، ارزش افزوده تولیدات افزایش یابد.

وی همچنین استفاده از تجهیزات پیشرفته را راهکاری مؤثر برای نوسازی ناوگان کشاورزی دانست و اظهار کرد: با استفاده از ظرفیت منطقه آزاد و تسهیل واردات ماشین‌آلات برداشت و کمباین‌های مدرن، می‌توان بهره‌وری را در مزارع افزایش داد.

استاندار گیلان در پایان تصریح کرد: دولت از هر اقدامی که به نفع بخش کشاورزی باشد حمایت می‌کند و استانداری آماده است با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه تأمین تجهیزات و تسهیل فعالیت‌های تولیدی را فراهم کند؛ البته هر اقدامی که مغایر قانون یا به زیان مردم و محیط زیست باشد مورد تأیید نیست.

در این مراسم، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گزارشی از فعالیت‌های این سازمان ارائه کرد و تعدادی از کشاورزان نمونه دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

در پایان، همزمان با گرامیداشت آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و روز جهانی زنان روستایی، از ۲۳ کشاورز نمونه گیلان با حضور استاندار و جمعی از مدیران تجلیل شد.

همچنین در حاشیه همایش، استاندار گیلان از طرح در حال احداث کارخانه نوآوری بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید کرد؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ۶۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.