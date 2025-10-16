پلیس امنیت اقتصادی زنجان موفق به کشف ۱۳۹۹ تن آرد و گندم خارج از شبکه توزیع به ارزش بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف یک هزار و ۳۹۹ تن آرد و گندم خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۸۰ میلیارد ریال در زنجان خبر داد.

سرهنگ عباسی گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی و تلاش‌های شبانه روزی اطلاعاتی و پلیسی، در بازرسی از انبار چندین شرکت، در مجموع هزار و ۳۹۹ تن آرد و گندم (۶۹۱ تن گندم و ۷۰۸ تن آرد یارانه‌ای) خارج از شبکه توزیع را کشف و ضبط کردند که در این خصوص ۱۶ نفر دستگیر و ۲ دستگاه کامیون توقیف شد.

عباسی با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضایی، ادامه داد: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را بیش از ۲۸۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی، احتکار یا قاچاق کالا و ارز، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ یا شماره تماس ۰۹۶۳۰۰ با کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.