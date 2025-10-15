پخش زنده
امروز: -
نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با میزبانی استان زنجان برگزار میشود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛نشست سه روزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با میزبانی استان زنجان برگزار میشود؛ رسانه ملی با تمام ظرفیتهای فنی و محتوایی خود، این رویداد بینالمللی را بهصورت گسترده پوشش خواهد داد
آستانه برگزاری نشست سهروزه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان به همراه مدیرانکل میراث فرهنگی، روابط عمومی و امور بینالملل استانداری، نماینده وزارت امور خارجه و جمعی از مسئولان استانی با حضور در صداوسیمای مرکز زنجان، درباره پوشش رسانهای این رویداد بینالمللی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در این نشست، دکتر آل امین مدیرکل صداوسیما با تأکید بر اهمیت برگزاری اجلاس اکو در مسیر بینالمللی شدن زنجان اظهار داشت: برگزاری این رویداد گامی ارزشمند در توسعه همکاریهای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری استان است و رسانه ملی با تمام امکانات خود در پوشش گسترده و حرفهای آن مشارکت خواهد کرد.
وی افزود: مرحله اطلاعرسانی و تبلیغات آغاز شده و نشستهای مجمع اکو علاوه بر پخش زنده از شبکههای مختلف، در قالب برنامههای تحلیلی و تفسیری نیز بازخوانی خواهند شد.
از سوی دیگر، مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان با اشاره به حضور سفرا، نمایندگان و فعالان اقتصادی از ده کشور عضو سازمان اکو گفت: این اجلاس فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی، تجاری، فرهنگی و گردشگری زنجان و منطقه خواهد بود، و برای تولید مستندهای فاخر درباره این همایش بینالمللی برنامهریزی دقیق انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان نیز در این جلسه تصریح کرد: استان زنجان بهدلیل موقعیت راهبردی در کریدور شرق به غرب، دسترسی به راهآهن سراسری تهران–اروپا و بزرگراههای اصلی آسیایی، بستری مناسب برای توسعه همکاریهای بینالمللی دارد.این اجلاس علاوه بر میزبانی، فرصتی برای معرفی توانمندیهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و علمی استان خواهد بود.
دکتر مرادخانی افزود: رسانه ملی با پوشش شایسته خود میتواند نقش مؤثری در تحقق اهداف برگزاری اجلاس اکو و رشد و توسعه استان در حوزههای اقتصادی، صنعتی و گردشگری داشته باشد.
وی دکتر مرادخانی با اشاره به دلایل انتخاب زنجان بهعنوان میزبان این رویداد بینالمللی گفت: تجربه موفق برگزاری جشنوارههای بینالمللی نظیر جشنواره غذایی کشورهای اکو، موقعیت جغرافیایی ممتاز، نزدیکی به پایتخت و جاذبههای گردشگری شاخص همچون گنبد سلطانیه و غار کتلهخور از مهمترین عوامل انتخاب زنجان بهعنوان میزبان این نشست بوده است.
در ادامه این جلسه اعضای حاضر هر یک به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون برگزاری شایسته این اجلاسیه پرداختند.