به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در بخش ایران جان سفری می‌کنیم به استانی که به دلیل شرایط خاص اقلیمی و گنجینه‌ای از ۵۰ گونه گیاهی، سالانه ۴۵ هزار تن گیاهان دارویی تولید می‌کند که چهار هزار تن آن به کشور‌های خارجی صادر می‌شود.

این استان جایی نیست جز استان که چهارمین استان ایران از نظر وسعت جغرافیایی است، که در جنوب ایران قرار گرفته است و با جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر، چهارمین استان پرجمعیت ایران نیز به شمار می‌آید.

بزرگترین شهر استان فارس، یعنی شهر شیراز بعنوان مرکز استان فارس در نظر گرفته شده است. شیراز شهر زادگاه حافظ و سعدی که به بوی بهار نارنج شهره است، شهری تاریخی و گردشگری است که هر ساله افراد زیادی را پذیرایی می‌کند.