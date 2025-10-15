پخش زنده
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به ابتکار طراحی یک هفته با صادرات در بیست و نهمین دوره روز ملی صادرات، گفت: روز ملی صادرات در دورههای گذشته، محدود به یک روز میشد، اما در سال جاری با هدف نهادینه کردن موضوع صادرات در یک زمانبندی یک هفتهای تلاش داریم که این موضوع را در کشور برجسته سازیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدعلی دهقاندهنوی با بیان اینکه ما از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات رسیدیم، گفت: در دو دهه گذشته بحثهای رسانهای زیادی با این مضمون مطرح میشد که باید استراتژی واردات را جایگزین کنیم یا بر توسعه صادرات متمرکز شویم؟ در نهایت در سالهای اخیر بیشترین تمرکز بر استراتژی توسعه صادرات معطوف شد.
معاون وزیر صمت با طرح این پرسش که در چه مرحلهای باید به استراتژی صادرات فکر کنیم؟ تصریح کرد: آیا باید ما شرکتهای قوی داشته باشیم که برای مازاد تولید داخلی بازارهای جدید خلق کنند؟ یا باید در گام نخست بازارهای جدید پیدا و برای آنها محصولات تولید کنیم؟ شاید پرسش دوم را کارا تر و اثربخشتر ببینیم. در این شرایط بازارها را باید رصد و فرصتها را شناسایی و تولیدات را بر اساس نیازهای آنها طراحی کنیم.
دهقاندهنوی با تاکید بر چابکی در تولید با هدف ماندگاری در بازارهای صادراتی جدید، گفت: نگاه صادراتی قویتر با برنامه محور تر باید داشته باشیم؛ در بعضی بازارهای صادراتی محصولات باکیفیتی به دلیل پایین بودن سطح درآمد مردم و یا نیازهای مقطعی آنها صادر نمیکنیم اما ممکن است این شرایط چندان پایدار نباشد اما ما همچنان اصرار داریم که با روش قبل ادامه بدهیم در نتیجه ممکن است بازار های سابق خود را از دست بدهیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن تشکر ویژه از معاون صنایع عمومی وزارت صمت، برای همکاری در برگزاری این نشست، اظهار داشت: نشست تولید صادرات محور، کار مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و معاونت صنایع عمومی است. اگر از سازمان توسعه تجارت ایران خواسته میشود صادرات کشور را توسعه بدهد، راهی جز این نداریم که از بخشهای تولیدی کمک بخواهیم و از آنها بخواهیم که در کنار ما قرار بگیرید. برعکس آن هم وجود دارد؛ در بخش تولیدیمان هم اگر بخواهیم تولید پررونق باشد و اشتغال را حفظ کنیم، چارهای جز این نداریم که بر روی استراتژیهای صادراتی، کشف بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود بیاندیشیم.
دهقان دهنوی در پایان نشست تولید صادرات محور را نمادی برای پیوند این دو بخش دانست و گفت: صادرات میتواند پیشقراول و راهنمای تولید باشد. یعنی لازم نیست که ما اول کالایی را تولید بکنیم و بعد بخش صادراتمان فعال بشود؛ میتواند صادرکننده این سیگنال را به تولیدکننده بدهد که چه چیزی با چه مشخصاتی برای من تولید بکند.