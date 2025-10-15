مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد: نیروگاه سیکل ترکیبی یزد در تابستان امسال با حداکثر ظرفیت و آمادگی بیش از ۹۸ درصدی، نقش مؤثری در پایداری شبکه برق استان و کشور ایفا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جمال‌الدینی با اشاره به ترکیب و ظرفیت این مجموعه گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی یزد شامل هشت مولد نیروگاهی در قالب دو بلوک سیکل ترکیبی و دو واحد بخار است که در مجموع بیش از هزار و چهار مگاوات ظرفیت تولید برق دارد.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، با بهره‌برداری ایمن و پایدار از واحدها، بیش از سه و یک‌دهم میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش نشان می‌دهد.

جمال‌الدینی با بیان اینکه کاهش خروج اضطراری واحد‌ها و اجرای دقیق برنامه‌های نگهداری و سرویس، از مهم‌ترین عوامل این موفقیت بوده است، تصریح کرد: از ابتدای مهرماه، ۱۲ برنامه تعمیراتی در نیروگاه آغاز شده که طبق زمان‌بندی تا پایان نیمه دوم سال ادامه دارد تا تمامی واحد‌ها برای زمستان پیش‌رو در شرایط مطلوب عملیاتی قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق یزد ادامه داد: حدود ۴۵ درصد برق تولیدی استان یزد توسط نیروگاه‌های این شرکت تأمین می‌شود و با تداوم روند فعلی، پایداری شبکه برق در ماه‌های سرد سال تضمین خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اتکا به توان متخصصان داخلی، اجرای طرح‌های تعمیراتی و ارتقای راندمان، این نیروگاه آماده است تا زمستانی بدون خاموشی و با تولید پایدار را برای مردم شریف استان رقم بزند.