اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: نرخ خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به میزان ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، خوش اخلاق معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ افزود: این نرخ در مقایسه با سال زراعی گذشته که ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود، افزایش قابل توجهی را نشان میدهد که با هدف جبران افزایش هزینههای تولید و رفع ناترازیها در نظر گرفته شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی اعلام کرد که این افزایش قیمت به دلیل هزینههای بالای تولید و لزوم خرید کامل گندم اضافه کشاورزان تصویب شده است.
وی اضافه کرد: مطالبات گندمکاران استان قزوین در سال گذشته حدود ۴.۲ همت بود که تاکنون ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده و حدود ۵ درصد باقیمانده هنوز تخصیص نیافته است.
به گفته معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان، این بخش از پرداختها در انتظار تصمیمات کشوری است.
خوش اخلاق گفت: با واگذاری خرید گندم بذری به شرکتهای خصوصی، بیش از ۸۰ درصد مطالبات کشاورزان در این بخش پرداخت شده است. قراردادها به صورت شخصی منعقد میشوند و در موارد خاص، با استفاده از اعتبارات صندوق، مشکلات پرداختی حل شدهاند.
وی افزود: برنامه تولید استان برای سال آینده حدود ۲۵۰ هزار تن گندم است که با استفاده از منابع آبی موجود، قابل تحقق خواهد بود. در صورت اجرای کامل برنامههای آبیاری، خرید تضمینی نیز طبق روال سالهای گذشته انجام خواهد شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان گفت: در حال حاضر فقط نرخ گندم اعلام شده و نرخ محصولات دیگر مانند جو و کلزا هنوز مشخص نیست.
به گفته معاون جهاد کشاورزی، این موضوع در ماههای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.