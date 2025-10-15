به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ بیش از ۳۰ واحد سردخانه در مهاباد، سیب تولیدی کشاورزان را تحویل می‌گیرند، محصولی که از نقاط مختلف، برای ذخیره سازی روانه این سردخانه‌ها می‌شود.

هر سال از ۲۷ شهریور سیب باغداران را تحویل گرفته می‌شود که تا ۱۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت.

حسین گلابی، مسئول واحد صنایع جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد گفت: سرخانه‌های این شهرستان نزدیک به ۱۵۵ هزار تن ظرفیت دارند که پیش بینی ما از تولید سیب شهرستان مهاباد در سالجاری ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار تن بود که متأسفانه به دلیل سرما تگرگ و بارش‌های ناگهانی بهاری، نتوانستیم به این پیش بینی دست یابیم.

به گفته مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد تاکنون ۸۰ درصد از سیب تولیدی این شهرستان در سردخانه‌ها ذخیره سازی شده است.