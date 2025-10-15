به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شوشتر گفت: با توجه به گسترش شبکه‌های مجازی و دور شدن افراد از کتاب و کتابخوانی، باید تلاش کنیم با اجرای رویداد‌های کتاب‌محور، زمینه گسترش فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و علاقه و اشتیاق مردم را به این موضوع ایجاد کنیم.

احمد عبداللهی افزود: در این نمایشگاه ۲ هزار عنوان کتاب، با ۱۵ هزار جلد از ۱۰۰ ناشر در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است و تا پایان هفته کتابخوانی در اوایل آذرماه آماده بازدید علاقمندان در فرهنگ سرای اندیشه شوشتر می‌باشد.