به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: پیش فروش بلیت در همه محور‌ها (مسیر‌های رفت تا آبان مهر و مسیر‌های برگشت تا یکم آذر) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت و حضوری صورت می‌گیرد.

علیرضا نصیری برازنده افزود: هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی rai.ir مراجعه کنند.