محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با کوروش مفاخری، رئیس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این دیدار که با هدف توسعه همکاری‌های مشترک میان کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و سازمان صدا و سیما برگزار شد، دو طرف بر تداوم تعاملات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی در زمینه ترویج الگو‌های صحیح پوشش ایرانی ـ اسلامی تأکید کردند.

«بررسی و تبادل نظر درباره زمینه‌های همکاری برای بهره‌گیری از ظرفیت رسانه ملی در توسعه فرهنگ مد و لباس ایرانی ـ اسلامی» از محور‌های مهم این نشست بود.

بر اساس ماده (۲) قانون ساماندهی مد و لباس کشور و بند «هـ» ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از اعضای اصلی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، موظف است در چارچوب مأموریت‌های فرهنگی خود، نسبت به «ترویج و تبلیغ الگو‌های پوشش منطبق با ارزش‌های فرهنگی، اسلامی و ملی در تولیدات رسانه‌ای، فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی» اقدام کند.

سازمان صدا و سیما همچنین در «معرفی نماد‌ها و الگو‌های پارچه و لباس ایرانی، انعکاس جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های مد و لباس و پرهیز از ترویج الگو‌های غربی در برنامه‌های خود» نقشی تعیین‌کننده دارد.