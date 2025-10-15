به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، چند سالی است که مسئولان در استان قزوین خبر از طرحی برای مدیریت پسماند در الموت شرقی می دهند. این طرح به زباله ۸۳ روستای این بخش سر و سامان می‌دهد. محیط زیست، منابع طبیعی و شهرداری در این طرح مشارکت دارند. اما سال گذشته خضیر، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قزوین گفت: اجرای این طرح نیاز به اعتبار دارد که باید سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه همکاری داشته باشند.



متن شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام؛

ضمن خداقوت به مسئولین محترم منطقه در خصوص مدیریت پسماند الموت شرقی، پیرو جلسات متعدد و وعده‌های داده شده، تاکنون این طرح اجرایی نشده است و به مرحله اجرا و بهره برداری نرسیده است.

فیلم فوق نحوه دفع پسماند زباله خانگی چند روستا در الموت شرقی در حوزه آبریز الموت رود می‌باشد که علاوه بر پخش زباله‌های خانگی توسط باد در کوه‌های اطراف الموت شرقی، شیرابه زباله وارد سرچشمه الموت رود شده و سلامت مردم شریف منطقه و طبیعت را به خطر انداخته است. به پیوست بخشی از وعده‌های داده شده مسئولین جهت یادآوری درج می‌گردد. باتشکر