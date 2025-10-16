سی‌ونهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان گفت: این رویداد بزرگ‌ترین رویداد قرآنی دانشجویی کشور است.

حسن عارضی دبیر استانی جشنواره ملی قرآن و عترت در نشست خبری سی و نهمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور در مجتمع اداری امیرکبیر افزود: دانشگاه آزاد اسلامی فقط مکانی برای آموزش نیست بلکه لازم است مملو از ارزش‌ها و اصول دینی باشد. این جشنواره که از بدو انقلاب آغاز شده و امسال به دوره سی‌ونهم خود رسیده است، بزرگ‌ترین رویداد دانشجویی در حوزه قرآن در کشور محسوب می‌شود.

وی گفت: شهید طهرانچی فردی مؤمن، متخصص و متعهد بود، اهمیت بسیار زیادی به قرآنی بودن علم می‌داد و معتقد بود علم باید در خدمت جامعه و مبتنی بر قرآن باشد. به همین دلیل میزبانی این دوره از جشنواره به دانشگاه آزاد اسلامی واگذار شد.

عارضی تاکید کرد: این جشنواره فرصتی برای ترویج فرهنگ قرآنی در دانشگاه‌ها، شناسایی استعدادهای برتر قرآنی و هنری و ارتقای فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه در حوزه قرآن و عترت است.

دبیر استانی جشنواره ملی قرآن و عترت ادامه داد: امسال بیش از ۵۵۰ دانشجو از دانشگاه‌های سراسر کشور پس از گذراندن مراحل استانی و کشوری، در مرحله ملی جشنواره شرکت کرده‌اند و ۱۴ اثر به رقابت گذاشته شده که از طریق ۲۴ داور تخصصی ارزیابی می‌شوند.

وی محورهای اصلی جشنواره را شامل بخش‌های آوایی (تلاوت، ترتیل، اذان و حفظ)، معارفی (آزمون‌های کتبی و شفاهی قرآن و نهج‌البلاغه)، پژوهشی، فناوری و تولیدات رسانه‌ای، هنری (خوشنویسی، تجسمی و هنرهای مفهومی)، ادبی (شعر، داستان کوتاه) و نوآفرینی قرآنی اعلام کرد.

عارضی در خصوص تاریخ و محل برگزاری جشنواره گفت: این جشنواره از ۱۵ تا ۱۸ آبان ماه با شعار شهید طهرانچی، شهید راه قرآن و دین در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان برگزار خواهد شد.

دبیر استانی جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور تاکید کرد: جهت‌گیری‌های جشنواره باید توحیدی و قرآنی باشد و این رویداد بهانه‌ای برای رشد و ارتقای ارزش‌های اسلامی در محیط دانشگاهی است.