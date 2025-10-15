به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم هندبال جوانان پسر ایران برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵، فردا، پنجشنبه، ۲۴ مهر، راهی منامه بحرین، محل برگزاری این بازی‌ها، می‌شود.

صالح حسه‌زاده، پارسا باباپور، محمد کشاورز، امیرحسین نیک‌اقبال، شایان سوسنی، محمدطا‌ها ابراهیم خانلر، محمدطا‌ها فتاحی، دانیال میرحسینی، مهدی احمدی‌فر، پدرام پرماه، حسن جودکی، عرشیا جاویدی، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدی جمالی و محمدحسین کمالی ۱۶ بازیکن تیم هندبال جوانان پسر ایران در این بازی‌ها را تشکیل می‌دهند.

اعضای کادر تیم ایران را در این مسابقات ایرج رضایی، نصرالله خواجه‌گیری، عزیز نوربهبهانی، علیرضا خانی و رضا سرسنگی تشکیل می‌دهند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، اما مسابقات تیم هندبال پسران ایران در این بازی‌ها از ۲۷ مهر آغاز می‌شود.

تیم هندبال پسران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در گروه B با کویت، چین، امارات متحده عربی، تایلند و قزاقستان همگروه است. در گروه A نیز بحرین، عربستان سعودی، اردن، مالدیو و هنگ‌کنگ حضور دارند.