به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست با فرمانداران استان افزود: بر اساس داده‌های مرکز افکارسنجی ایسپا، مردم خوزستان دارای بالاترین حس میهن‌دوستی در کشور شناسایی شدند.

وی این موفقیت را همراه با قرارگیری استان در رده‌های پایین نزاع و خشونت مطابق با آمار رسمی پزشکی قانونی کشور اعلام کرد و ادامه داد: لازم است نقشه راه مدیریتی و پاکدستی به عنوان خط قرمز مدیریت تدوین شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: لازم است تدوین نظام مسائل استان تدوین شود و فرمانداران دفترچه‌ای جامع حاوی کلیه اطلاعات، مشکلات، آمار دقیق پروژه‌های نیمه‌تمام و جدید، درصد پیشرفت فیزیکی و نیازمندی‌های اساسی شهرستان خود را تهیه کنند

موالی زاده تاکید کرد: همچنین باید وضعیت خود را در زمینه‌های مورد تأکید ریاست جمهوری، از جمله نهضت توسعه فضای آموزشی و تحقق عدالت آموزشی، باید به دقت بسنجیم. پیگیری مسائل حیاتی از قبیل آب، برق، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی نیز از اولویت‌های اصلی است.

وی در پایان، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانوان و جوانان، تقویت انسجام میان اقوام و هویت مشترک خوزستانی تأکید کرد و از فرمانداران خواست گزارش‌های دقیق، تحلیلی و مبتنی بر آمار را به طور مستمر به استانداری ارسال کنند.