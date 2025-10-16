پخش زنده
کمیسیون آموزش عمومی قرآن، تسهیلگر فعالیتهای قرآنی استانها و مناطق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مشاور وزیر و دبیر کمیسیون توسعۀ آموزش عمومی قرآن کشور در گردهمایی مشترک شورای معاونان وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور به میزبانی اصفهان گفت: کمیسیون با هدف تسهیل فعالیتهای قرآنی در استانها، پشتیبانی اعتباری، برنامهریزی و هدایت اجرایی را بر عهده دارد و اجرای مستقیم برنامهها وظیفۀ دبیرخانه و اداره کل قرآن، عترت و نماز است که این کمیسیون شش راهبرد کلان، چهار کارگروه تخصصی و در مجموع ۵۲ اقدام عملیاتی دارد که برای ارتقای کیفیت آموزش قرآن کشور طراحی شده است.
محمدرضا مسیبزاده بر اهمیت و نقش کمیسیون آموزش عمومی قرآن در تسهیل فعالیتهای قرآنی استانها و مناطق تأکید کرد.
وی همچنین به کارگروههای تخصصی کمیسیون اشاره کرد و افزود: کارگروههای منابع انسانی، پشتیبانی و توسعه فناوری، پژوهش و برنامهریزی آموزشی هر یک در حوزۀ خود فعالیتهای تخصصی و راهبردی را دنبال میکنند تا آموزش قرآن در کشور به شکل علمی، استاندارد و اثرگذار اجرا شود.
مسیب زاده با قدردانی از معاونان وزارت و مدیران کل استانها، گفت: ارسال شیوهنامۀ کارگروههای استانی و منطقهای، تشکیل هیئت اندیشهورزی، راهاندازی پورتال دبیرخانه و ایجاد پنج استان محور برای توسعه فعالیتهای قرآنی، از جمله اقدامات مهم اخیر بوده است.
مشاور وزیر و دبیر کمیسیون توسعۀ آموزش عمومی قرآن کشور همچنین به تولید محتوای آموزشی و ابزاری در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: دو کتاب، شامل درسنامۀ آموزش عمومی قرآن کشور و سند اهداف و سطوح آموزش عمومی، آماده رونمایی شدهاند؛ همچنین کتاب نورنگار، با تمرکز بر استفادۀ ابزاری از هوش مصنوعی در آموزش قرآن و نشریۀ تخصصی کمیسیون، ابزارهایی برای ارتقای کیفیت و تسهیل فعالیتهای آموزشی فراهم کردهاند.
مسیب زاده با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم جلسات کمیسیون در استانها و هماهنگی با دستگاههای عضو، تاکید کرد: وظیفۀ کمیسیون تنها به برگزاری جلسات محدود نمیشود؛ بلکه هدایت و راهنمایی فعالیتهای قرآنی، همفکری با نهادهای مرتبط و تسهیل فرآیند اجرایی برنامهها، محور اصلی کار ماست و از همۀ مسئولان و دبیران استانها انتظار میرود با پیروی از راهبردهای کمیسیون، فعالیتهای قرآنی را بهصورت منسجم و اثرگذار پیش ببرند.