به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سالاری در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود. متقاضیان داوطلبی انتخابات شهر می‌توانند از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و انتخابات روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه ثبت نام کنند.

وی افزود: تابعیت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد برای روستا‌های تا ۲۰ خانوار، دیپلم برای روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و فوق دیپلم برای شهر‌های تا ۲۰ هزار نفر و لیسانس به بالا برای شهر‌های بیش از ۲۰ هزار نفر از شرایط ثبت نام است.

دبیر ستاد انتخابات استان تصریح کرد: مسئولانی که درصدد ثبت نام در این انتخابات هستند باید سه ماه قبل از انتخابات از پست خود استعفا داده و از سوی مقام فوق پذیرش شود.