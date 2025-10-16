پخش زنده
فعالیت کلاسهای سوادآموزی تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی با نظارت معاونت سوادآموزی استمرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیرانکل آموزشوپرورش سراسر کشور در اصفهان با قدردانی از تلاشهای مدیران و مجریان حوزه سوادآموزی، از آغاز فصل تازهای در بازنگری مأموریتها و ساختار این سازمان خبر داد و با اشاره به مسیر تحول و بازتعریف مأموریتهای نهضت سوادآموزی افزود: در یک سال گذشته، با حمایتهای مقام عالی وزارت، مسیر تازهای برای بازنگری در مأموریتها، شفافسازی ساختار و تثبیت نیروهای انسانی در این سازمان آغاز شده است.
علیرضا فولادوند افزود: در اساسنامه جدید، تعریف نوینی از مفهوم سواد که منطبق با مفاهیم بینالمللی است، گنجانده شده و این اساسنامه هماکنون در کمیسیون دولت در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه به توصیه وزیر آموزش و پرورش، این سازمان در اسفندماه سال ۱۴۰۳ تفاهمنامهای با معاونت آموزش ابتدایی امضا کرده است، گفت: بر اساس این تفاهمنامه، کلاسهای سوادآموزی از این پس تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی و با نظارت مستقیم معاونت سوادآموزی ادارات کل آموزش و پرورش اداره خواهد شد و از این پس ابلاغ ناظران سابق وجاهت قانونی ندارد و مسئولیت نظارت بر اجرای کلاسها بر عهده مدیران مدارس در شیفت دوم قرار گرفته است. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به برنامهریزی برای راهاندازی دو هزار پایگاه آموزشی در سراسر کشور بیان کرد: در هر پایگاه، سه کلاس سوادآموزی فعال خواهد شد که مجموعاً شش هزار کلاس را در بر میگیرد.
وی ادامه داد: در سالهای گذشته، حدود ۱۴۰۰ ناظر در استانها این وظیفه را بر عهده داشتند که با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در سال محقق میشد، اما با ساختار جدید، نظارت هدفمندتر، دقیقتر و با صرفهجویی مالی قابلتوجهی صورت خواهد گرفت.
فولادوند با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر و مستمر گفت: برای نخستین بار، آمار و اطلاعات هویتی سوادآموزان بهصورت کامل راستیآزمایی شده است؛ بهگونهای که در سال گذشته حدود ۳۴ درصد از اطلاعات هویتی سوادآموزان بازبینی و اصلاح شد و در همین راستا تصمیم گرفتیم فرآیند نظارت را به مدیران مدارس واگذار کنیم تا با دقت و مسئولیتپذیری بیشتر انجام شود. رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تاکید کرد: دستورالعمل کلاسگذاری سال ۱۴۰۴، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه با حضور معاونین سوادآموزی سراسر کشور در تهران نهایی خواهد شد و از نیمه آبانماه، کلاسهای سوادآموزی با سبک و شیوهای نوین آغاز میشود.
علیرضا فولادوند با قدردانی از همکاریهای معاونین سوادآموزی استانها و معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزشوپرورش تاکید کرد: با اتکا به تجربههای ارزشمند گذشته و با همراهی مدیران دلسوز، گامهای مؤثری در جهت تحول کیفی سوادآموزی، شفافسازی دادهها و ارتقای عدالت آموزشی در کشور برداشته خواهد شد.