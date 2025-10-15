اعلام زمان مسابقات وزنه برداری نوجوانان و جوانان قهرمانی جهان
زمان برگزاری مسابقات وزنه برداری بخش نوجوانان و جوانان جهان و آسیا اعلام شد.
رقابتهای جهانی جوانان ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۶ فروردین ۱۴۰۵ به میزبانی اسماعیلیه مصر برگزار میشود.
رقابتهای جهانی نوجوانان نیز ۱ تا ۷ تیر ۱۴۰۵ در کلمبیا برگزار خواهد شد.
نکته جالب توجه اینکه رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ۲ تا ۹ تیر در ازبکستان برگزار میشود و با رقابتهای جهانی نوجوانان تداخل دارد.
باید دید تصمیم نهایی و برنامه ریزی فدراسیون جهانی و آسیایی برای برگزاری این رقابتها چگونه خواهد بود.