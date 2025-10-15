پخش زنده
بنیاد اسرائیلی ال سام، متخصص در درمان معتادان به مواد مخدر، در بیانیهای فاش کرد که ۱۳ درصد از کسانی که تحت درمان اعتیاد قرار میگیرند، نظامیان ذخیره ارتش صهیونیستی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،این بنیاد افزود که ۱۸ درصد از سربازانی که در عملیات موسوم به "شمشیرهای آهنین" در غزه، خدمت کردهاند، از اعتیاد رنج میبرند.
این بنیاد ادامه داد که بسیاری از نظامیان ذخیره از مدت خدمت سربازی خود ابراز نارضایتی کردهاند حتی برخی از آنها شغل خود را از دست دادهاند یا مجبور به طلاق شدهاند یا در مراکز رواندرمانی بستری شدهاند، در حالی که برخی دیگر به ماریجوانا و سایر مواد مخدر روی آوردهاند.
بنا به این گزارش خستگی روانی، اضطراب و ترس که در طول جنگ تجربه شده، تعداد زیادی از نظامیان اسراییلی را به طرف اعتیاد سوق داده است.
کارشناسان معتقدند که اثرات روانی و اجتماعی جنگ غزه به تدریج در حال ظهور است و جامعه اسرائیلی برای مقابله با این آثار به سالها و شاید دههها زمان نیازمند است.