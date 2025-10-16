تفاهم‌نامه همکاری علمی میان پژوهشکده زنبورعسل و گیاهان دارویی پردیس خوانسار دانشگاه اصفهان و مرکز تحقیقات زنبورعسل وابسته به آکادمی علوم چین به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های پژوهشی و تبادل علمی میان دو کشور در زمینه اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، تبادل استاد و پژوهشگر، استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی و گسترش تحقیقات در حوزه زنبورعسل و گیاهان دارویی منعقد شده است.

دکتر امیریوسفی، مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه اصفهان، در نشستی با حضور هیات رئیسه و اعضای هیات علمی پردیس خوانسار، با اهدای لوح سپاس و هدیه از دکتر دادگستر، رئیس پژوهشکده زنبورعسل و گیاهان دارویی دانشگاه اصفهان، به پاس نقش مؤثر ایشان در تحقق این همکاری بین‌المللی قدردانی کردند.