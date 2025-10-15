تیم ملی هندبال ایران رقبای آسیایی خود را شناخت
تیم ملی هندبال مردان ایران در جام بیست و دوم قهرمانی آسیا با ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه شد.
تیم ملی هندبال مردان ایران که در سید دو این قرعهکشی قرار داشت، در گروه D با ژاپن، عربستان و استرالیا همگروه شد.
۱۵ تیم حاضر در این مسابقات در ۴ گروه قرعهکشی شدند که نتایج به این شرح است:
گروه A: قطر - کره جنوبی - عمان
گروه B: بحرین- عراق - چین - اردن
گروه C: کویت- امارات - هنگ کنگ-هند
گروه D: ژاپن - ایران - عربستان - استرالیا
به نظر میرسد یکی از دشوارترین قرعههای ممکن برای مردان هندبال ایران رقم خورده و جدال با دو تیم عنوان دار ژاپن و عربستان برای شاگردان رافائل کاستیلو دشوار خواهد بود.
بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا ۲۵ دی تا ۹ بهمن به میزبانی کویت برگزار خواهد شد.
۴ تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات هندبال قهرمانی مردان جهان در سال ۲۰۲۶ به میزبانی آلمان را کسب میکنند.