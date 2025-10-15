به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۳۴ و الشتر با ۱ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.



راضیه پیله وران افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۱۰ و ۳۱ درجه بالای صفر بود.



پیله وران گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا اوایل هفته آینده جوی آرام و پایدار برای آسمان لرستان پیش بینی می‌شود.



وی گفت: برای روز جمعه افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل ملاحظه و نسبتاً شدید لحظه‌ای برای آسمان لرستان پیش بینی شده است.



پیله وران افزود: در ۴۸ ساعت آینده از نظر نوسانات دمایی تغییرات محسوسی در دمای هوا نداریم.