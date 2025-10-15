مدیرکل اوقاف استان قزوین گفت: بیش از ۸۳۰ موقوفه منفعتی با هدف کسب درآمد و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ موقوفه انتفاعی در استان قزوین ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام مجیدی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه استانی اعلام کرد که واقفان خیراندیش استان، نیات خود را در حوزه‌هایی نظیر درمان، فناوری‌های نوین، هوافضا، کشاورزی، آبزیان و حتی راهسازی و پل‌سازی متمرکز کرده‌اند.

حجت الاسلام مجیدی با اشاره به اینکه استان قزوین از لحاظ نیت واقفین در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه پزشکی، آموزش، قرآن، زوج‌های جوان، دارودرمان و کمک به افراد کم‌بضاعت موقوفات خوبی دارد، اذعان داشت که اگرچه از لحاظ درآمدی با واقعیت حق وقف فاصله وجود دارد، اما نقش وقف در کاهش فقر و رفع نیاز‌های اساسی جامعه اثبات شده است.

وی به آمار مشخصی از خدمات ارائه‌شده اشاره کرد: سال گذشته ۴۶۰ زوج جوان از محل موقوفات استان قزوین برای جهیزیه و اقلام اولیه زندگی بهره‌مند شدند.

مدیرکل اوقاف گفت: حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه درمان از محل موقوفات منتفع شده‌اند، که در این میان، مرکز دیالیز اوقاف قزوین روزانه به نزدیک به ۶۰ نفر خدمات ارائه می‌دهد.

حجت الاسلام مجیدی با اشاره به احیای موقوفات با حمایت استاندار قزوین، بر پروژه‌های اقتصادی تأکید کرد و اظهار داشت: ما هم اشتغال پایدار (کشاورزی، دامپروری، آبزیان) و هم کارگاه‌های تولیدی در قالب زنجیره‌ای ایجاد کرده‌ایم.

وی خاطرنشان کرد که فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان، از جمله در آبیک، بویین‌زهرا، تاکستان و آوج، توزیع عادلانه شده است.

حجت الاسلام مجیدی در ادامه به حمایت‌های سازمان از مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: آموزش رایگان و استفاده از مکان‌های متبرکه برای تولید محصول و عرضه در بازارچه‌های هفتگی اوقاف از جمله خدمات ماست. همچنین، وی از راه‌اندازی صندوق قرض‌الحسنه وقفی ماندگار با مجوز بانک مرکزی خبر داد که به گروه‌های ۵ تا ۱۰ نفره، به‌ویژه سرپرستان خانوار، وام اشتغال‌زایی اعطا می‌کند.

حجت‌الاسلام مجیدی از افرادی که در تعارضات ملکی با اوقاف هستند، خواستار شد تا بهترین زمان برای حل و فصل این تعارضات امروز است و اوقاف آمادگی کامل برای رسیدگی به پرونده‌ها را دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین اعلام کرد که با حمایت استاندار، اتفاقات بسیار خوبی در حوزه احیای موقوفات استان قزوین در حال وقوع است که ثمره آن در اجرای نیات واقفین و گره‌گشایی از مردم ملموس خواهد بود. بزرگترین پروژه در دست اقدام، راه‌اندازی طرح گردشگری اقامتی بر پایه اراضی موقوفه است. همچنین تأکید شد که تمرکز بر ایجاد زنجیره‌های اشتغال پایدار در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری است.

حجت الاسلام مجیدی افزود: فعالیت‌های اوقاف در استان قزوین به صورت فصلی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دسته‌بندی شده و در سطح استان به ویژه روستا‌ها توزیع شده است تا با نگاه عدالت‌محور به آمایش سرزمین، از تمرکز امکانات جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: از ظرفیت اراضی موقوفه برای تأمین زیرساخت‌های مسکن استفاده شده و بزرگترین پروژه جدید در دست توسعه، طرح گردشگری اقامتی در استان خواهد بود.

مدیرکل اوقاف گفت: در حوزه اشتغال، ایجاد واحد‌های تولیدی با مدل زنجیره‌ای مد نظر است. به عنوان مثال، در بخش‌هایی مانند کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری، مشاغل دائمی با حقوق ثابت و بیمه برای کارشناسان، مهندسان و کارگران ایجاد شده است تا پایداری اقتصادی تضمین شود.

مدیرکل اوقاف با اشاره به همت مسئولان و هدایت استاندار، از همدلی موجود برای پیشبرد امور تقدیر کرد. وی تأکید کرد که اعتقاد شخصی‌اش بر «آمایش سرزمین با نگاه عدالت‌محورانه» است و بر همین اساس، پروژه‌های تولیدی در شهرستان‌هایی، چون آوج، بوئین زهرا، تاکستان و آبیک در حال پیگیری و راه‌اندازی هستند.

مدیرکل اوقاف با اشاره به تداوم پروژه‌های اشتغال‌زایی، رویکرد اصلی سازمان را ایجاد اشتغال پایدار از طریق زنجیره‌های تولیدی کامل در بخش‌های کشاورزی، دامپروری و آبزی‌پروری دانست که منجر به ایجاد مشاغل دائمی با بیمه و حقوق ثابت برای نیروی کار می‌شود.

حجت الاسلام مجیدی افزود: سازمان آمادگی دارد تا در بقاع متبرکه، آموزش‌های رایگان ارائه داده و همچنین مکان استفاده رایگان برای تولید محصول را در اختیار متقاضیان قرار دهد.

وی اضافه کرد: محصولات تولیدی از طریق طرح «شمیم خدمت» در بازارچه‌های هفتگی ثابت (که هم‌اکنون حداقل دو الی سه بازارچه فعال است) عرضه می‌شوند.

مدیر کل اوقاف گفت: یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اخیر، تأسیس صندوق قرض‌الحسنه وقف ماندگار با مجوز بانک مرکزی در قزوین است. این صندوق با منابع داخلی موقوفات اداره شده و هدف آن جذب سپرده‌های بانکی نیست، بلکه اعطای وام قرض‌الحسنه به سرپرستان خانوار، به‌ویژه بانوان، برای راه‌اندازی شغل و حرفه است. این حمایت شامل تأمین هزینه‌های اولیه تولید برای گروه‌های ۵ تا ۱۰ نفره می‌شود.

مدیرکل اوقاف تأکید کرد که درآمد موقوفات، صرفاً به منطقه‌ای که عواید در آنجا تولید شده، محدود نخواهد شد.

وی با اعتقاد به آمایش سرزمین با نگاه عدالت‌محور، بیان داشت که درآمد‌ها در سطح کل استان، حتی روستاها، توزیع می‌شود تا فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در سراسر قزوین توسعه یابد. پروژه‌های تولیدی فعلی در مناطقی، چون آبیک، بوئین زهرا، تاکستان و آوج نمونه‌های این توزیع هستند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان با اشاره به تسهیل شرایط برای متصرفین اراضی، از اخذ مجوز‌های بی‌سابقه‌ای برای تبدیل به احسن خبر داد و تأکید کرد که موقوفات، به عنوان اشخاص حقوقی، حق ورود به تمامی حوزه‌های اقتصادی را دارند.

مدیرکل اوقاف اعلام کرد که سازمان مرکزی با تلاش‌های صورت گرفته در قزوین، مجوز تبدیل به احسن را برای موقوفاتی که تا پیش از این تنها تا سطح زیر یک دانگ مجاز بود، حتی تا پلاک‌های شش دانگ صادر کرده است تا مشکلات حقوقی مردم با عرصه وقف حل شود.

حجت الاسلام مجیدی افزود: اخیراً مجوز تبدیل به احسن ۱۷۳۰ هکتار از پلاک ۲۸ روستای «خرانه» اخذ شده که سهم وقفی آن (حدود نیم دانگ) به مبلغ تقریبی چهل میلیارد تومان تهاتر شده است. این تهاتر به جای دریافت پول نقد، با واگذاری اراضی مرغوب خارج از بافت روستایی به موقوفه صورت گرفته است.

وی افزود: کارگروه وقف در دادگستری فعال است و در پرونده‌های «خاکعلی» (که تصمیمات خوبی گرفته شد) و همچنین «شیزند تاکستان» (که تبدیل به احسن آن تکمیل شد) پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است. مناطقی مانند «بیدستان» نیز آماده اجرا هستند.

مدیرکل اوقاف گفت: موقوفه، یک شخصیت حقوقی مستقل از اداره اوقاف است و این اجازه شرعی و قانونی را دارد که مانند اشخاص عادی، در تمامی حوزه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کند.

حجت الاسلام مجیدی افزود: بزرگ‌ترین پروژه در این زمینه، اخذ مجوز اجرای بزرگ‌ترین شهرک اقامتی-مسکونی و گردشگری کشور در قزوین است که قرار است به‌زودی اجرایی شود و این پروژه به منافع عام‌المنفعه استان گره خورده است تا منابع وقف در توسعه زیرساخت‌ها (مانند پروژه حیاتی انتقال آب از سد طالقان) به کار گرفته شود.

مدیرکل اوقاف استان گفت: ۴۰ درصد از سهم دولت در پروژه حیاتی انتقال آب از سد طالقان از محل ارزش افزوده شهرک گردشگری تأمین می‌شود؛ آمادگی برای تولید یک سوم برق اوج مصرف استان از منابع تجدیدپذیر.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین، در ادامه تشریح اقدامات اقتصادی این نهاد، از ورود منابع موقوفات به پروژه‌های زیرساختی استان با یک مدل مالی نوآورانه خبر داد و اعلام کرد که این سازمان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز اعلام آمادگی کرده است.

مشارکت وقف در آبرسانی استان قزوین با مدل تهاتر ارزش افزوده

مدیرکل اوقاف استان جزئیات جدیدی از مشارکت در پروژه عظیم انتقال آب از سد طالقان که بیش از ۱۵ شهر و ۱۹۴ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد، ارائه کرد و گفت: سازمان اوقاف با هدف تأمین سهم دولت در این پروژه حیاتی (که ارزش آن حدود ۱۰ میلیارد تومان برآورد شده)، از محل ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری اراضی موقوفه «شهرک اقامتی و گردشگری قائم» استفاده کرده است.

وی اضافه کرد: توافق صورت گرفته با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء این است که سهم دولت از ارزش افزوده شهرک، صرف اجرای فاز آبرسانی شود؛ این یک مدل جدید در تأمین مالی پروژه‌های دولتی از طریق منابع وقف است.

مدیرکل اوقاف استان گفت: این مجتمع که در منطقه‌ای بین رزجرد و بعد از رشت قرار دارد، هم خدمات رفاهی-گردشگری عام‌المنفعه ارائه می‌دهد و هم بخشی از آن دارای کاربری مسکونی (مشابه باغ‌شهر) است که خدمات شهری به آن تعلق می‌گیرد. این پروژه با هدف سامان‌دهی بخش مسکونی و توسعه گردشگری در استان برنامه‌ریزی شده است.

حجت الاسلام مجیدی افزود: سازمان اوقاف قزوین آمادگی رسمی خود را برای ورود به پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) اعلام کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه اوج مصرف برق در تابستان استان حدود ۱۲۷۰ مگاوات است، اوقاف اعلام کرده که آمادگی دارد تا یک سوم تا نیمی از این نیاز در زمان اوج مصرف را از طریق پروژه‌هایی که مقدمات تغییر کاربری و ظرفیت پست‌های خالی برق آنها فراهم شده، تأمین کند.

مدیرکل اوقاف استان گفت: در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت در منطقه روستای «رشتقون»، گزارش شد که عملیات اجرایی آغاز شده و زیرساخت‌ها (کوچه و خیابان‌کشی) انجام شده است.

حجت الاسلام مجیدی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد را آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: بخشی از اراضی که متعلق به اشخاص بود، سند آن تنظیم و در اختیار مالکان قرار گرفته تا خودسازی را انجام دهند. بخش مربوط به موقوفه نیز برای واگذاری به شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته شده است.