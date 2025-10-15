به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان اصفهان نائب قهرمان هفته چهاردهم مسابقات لیگ ملی چوگان در جام زنده یاد سرعت پور شد.

پویان بوذری از باشگاه بسپارشیمی سپیدان بهترین بازیکن و آریان برترین اسب از این باشگاه در این دوره از مسابقات معرفی شد.

همچنبن این دوره از مسابقات با حضور ۷ تیم در مجموعه شهدای تهران برگزار و با ابتکار فدراسیون چوگان، به مناسبت هفته پاراالمپیک، از یادگاران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس در مراسم پایانی قدرددانی شد.

تیم چوگان بسپار شیمی سپیدان اصفهان تا پایان هفته چهاردهم با کسب بیشترین امتیازات، توانسته رتبه نخست را در بین تیم‌های حاضر در لیگ ملی چوگان ثبت کند. ∎