تیپ ۲۱ امام رضا (ع) با همت نهادهای امدادی، به ۱۵۰۰ زندانی و ۷۰۰ مددجوی نیشابوری خدمات درمانی رایگان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرمانده تیپ ۲۱ امام رضا علیه السلام نیروی زمینی سپاه گفت: این طرح با هدف تقویت حوزه بهداشت و درمان اقشار محروم و با مشارکت فعال کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر شهرستان نیشابور، و با اجرای تخصصی گروه جهادی آل کفیل، به اجرا درآمد.

سرهنگ حسینی افزود: با بسیج همه امکانات، توانستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، خدمات درمانی دندانپزشکی را به ۲۲۰۰ نفر از جامعه هدف برسانیم. این خدمات در قالب دو جامعه هدف ، خدمات‌رسانی مستقیم به ۱۵۰۰ نفر از زندانیانشهرستان در داخل زندان، و ارائه خدمات به ۷۰۰ نفر از مددجویان و افراد محروم شناسایی شده در سطح شهر و روستا.صورت گرفت

فرمانده تیپ ۲۱امام رضا علیه السلام نیروی زمینی سپاه ادامه داد: تیم‌های ما با به‌کارگیری ۶۰ دندانپزشک و ۶۰ یونیت سیار، موفق به ارائه ۱۸۰۰ خدمت تخصصی به آن ۷۰۰ نفر خارج از زندان شدند تا مجموع خدمات‌رسانی ما از مرز۳۵۰۰ مورد درمانی عبور کند.

وی افزود:این خدمات شامل خدمات تخصصی و عمومی دندانپزشکی از جمله ترمیم ،پرکردن ،کشیدن دندان ،عصب کشی و جراحی دندان بوده است

سرهنگ حسینی تأکید کرد: این اقدام در راستای اهداف سپاه مبنی بر تداوم خدمات‌رسانی درمانی به مردم مناطق محروم و نیازمند ، به خصوص در حوزه‌هایی که نیازمند تخصص‌های بالایی چون دندانپزشکی هستند، صورت پذیرفته است.