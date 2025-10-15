پخش زنده
رئیس اداره فناوری و قرارگاه مجازی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه جنگ امروز تنها در میدان سخت نیست، گفت: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای و فضای مجازی در پی تغییر باورها و نا امید کردن مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سیدجعفر ضیایی، شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان قرارگاه جنگ شناختی و فضای مجازی که با حضور مسئولان و کارشناسان فرهنگی و رسانهای در سالن شهید سلیمانی رشت برگزار شد بر اهمیت هماهنگی و انسجام میان بخشهای مختلف فرهنگی، رسانهای و مردمی در برابر تهدیدات شناختی دشمن تاکید کرد و افزود: باید با شناسایی دقیق مخاطبان، طراحی عملیات و ایدهپردازی هدفمند، در این عرصه به صورت علمی و منسجم عمل کنیم.
وی در ادامه پیروزی در میدان جنگ شناختی را نیازمند ایمان، آگاهی، همدلی و سازماندهی دقیق دانست و با اشاره به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر نقش مردم در همه عرصهها اضافه کرد: امروز لازم است نیروهای مردمی در قالب شبکههای سازمان یافته در میدان جنگ شناختی حضور مؤثر داشته باشند.
سردار ضیایی با اشاره به چهار بخش اصلی فعالیت قرارگاه شناختی بیان کرد: بخش نخست، رصد، پایش و رصد اطلاعاتی است که به عنوان پایه تصمیمگیری درعملیات شناختی اهمیت دارد.
وی با اشاره به بخش دوم و اینکه این بخش به ایدهپردازی و پژوهش اختصاص دارد تا بتوان موضوعات کلیدی مانند صیانت از ذهن و اندیشه نسل جوان و مقابله با جریانهای انحرافی را بهدرستی تحلیل و طراحی کرد، ادامه داد: در کنار این دو محور، محور سوم یعنی طراحی و چهارم اقدام عملیاتی همراه با ارتباطات مردمی و فعالیتهای آموزشی نیز در دستور کار است تا بتوانیم اقشار مختلف از جمله دانشآموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید دانشگاه را در این مسیر فعال و آگاه کنیم.
مسئول سیاستگذاری و راهبری فضای مجازی و شناختی نیروهای مسلح کشور تأکید کرد: تشکیل شبکههای استانی و ملی در فضای مجازی و توسعه آن به سطح بینالمللی از دیگر برنامههای این قرارگاه است تا بتوانیم پیام انقلاب اسلامی را به زبانهای مختلف و در سطح جهانی منتقل کنیم.
وی با قدردانی از همکاری فعالان فرهنگی و رسانهای استان، خواستار استمرار نشستها و تبادل تجربه میان اعضای شبکههای فعال در حوزه جنگ شناختی شد و گفت: پیروزی در این میدان نیازمند ایمان، آگاهی، همدلی و سازماندهی دقیق است.