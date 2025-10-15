به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات اسنوکر آزاد اسکاتلند ۲۰۲۵ که در مرحله مقدماتی یک رویداد اصلی رنکینگ در تور جهانی اسنوکر محسوب می شود با حضور امیر سرخوش تنها نماینده حرفه‌ای اسنوکر کشورمان (۲۵ – ۲۲ مهر ۱۴۰۴) در رابین پارک شهر ویگان – انگلیس برگزار شد و ملی پوش کشورمان جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را بدست آورد.

پیش از این حسین وفایی دیگر نماینده اسنوکر حرفه‌ای کشورمان بواسطه جایگاه خود در رنکینگ اسنوکر حرفه‌ای‌های جهان جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات و حضور در جمع ۳۲ بازیکن پایانی این مسابقات را کسب کرده است.

امیر سرخوش در اولین بازی خود در مرحله انتخابی این مسابقات سه شنبه (۲۲ مهر ۱۴۰۴) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران و در دور اول به مصاف حریف اسکاتلندی خود امان اقبال رفت و موفق شد حریف را با نتیجه ۴ بر ۳ شکست دهد. سرخوش در دومین دیدار نیز امروز چهارشنبه (۲۳ مهر ۱۴۰۴) ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران و در دور دوم با نماینده ایرلند شمالی جردن براون رو به رو شد و این حریف را نیز ۴ بر ۱ شکست داد و جواز حضور در مرحله اصلی مسابقات را کسب کرد.

لی پیفان چینی مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات در سال ۲۰۲۴ است که با شکست وو ییزه با نتیجه ۹ بر ۵ در دیدار نهایی همین مسابقات قهرمان مسابقات آزاد اسکاتلند ۲۰۲۴ در ادینبورگ- اسکاتلند شد.