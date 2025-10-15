به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آیین رونمایی از کتاب «ما که خندان می‌رویم» با حضور جمعی از رزمندگان و فرماندهان گردان مالک اشتر لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول الله و فرمانده سپاه تهران بزرگ برگزار شد.

گلعلی بابایی نویسنده این اثر گفت: گردان مالک اشتر یکی از گردان‌های با قدمت در دوران دفاع مقدس بود که در سال ۱۳۶۰ به وسیله شهید حاج احمد متوسلیان پایه گذاری شد.

وی افزود: اولین فرمانده این گردان شهید علیرضا شهبازی بود که در عملیات فتح المبین به شهادت رسید.

بابایی در خصوص این گردان گفت: گردان به خاطر حضور رزمندگان فرهنگی، در بین دیگر گردان‌ها متمایز بود.

این نویسنده افزود: شهیدان احمد بابایی، داریوش ریزوندی، احمدرضا بیات، علی اکبر هاشمی، عبدالله سرآبادی، قاسم دهقان و محمدرضا کارور از دیگر فرماندهانی هستند که ذر این اثر به آنها پرداخته شده است.

این اثر کاری از انتشارات ۲۷ بعث است.