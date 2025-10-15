به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری آبادان گفت: در ساعت ۱۷:۴۵ امروز آتش سوزی خودرو و منزل مسکونی در کوی ملت به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان اطلاع داده شد که بلافاصله ۲گروه اطفائیه و امداد و نجات سازمان به محل حادثه اعزام شدند.

علی احمدیان افزود: آتش نشانان در ساعت ۱۷:۵۱ به محل حادثه رسیدند و عملیات امداد و اطفاء را آغاز کردند.

او ادامه داد: آتش سوزی ابتدا از خودرو پارک شده در حیاط منزل مسکونی آغاز شد و به خانه سرایت کرده و سپس به واحد مسکونی مجاور انتقال یافته بود که آتش نشانان به محض رسیدن به محل حادثه با سرعت عمل بالا و مهارت فنی توانستند آتش را در کمترین زمان ممکن اطفاء کنند و از بروز خسارات بیشتر و سرایت آن به واحد‌های دیگر جلوگیری کنند.

مدیرعامل آتش‌نشانی آبادان گفت: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته و علت حادثه در دست بررسی است..