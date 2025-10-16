پخش زنده
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا برای دفاع از رژیم صهیونیستی، نمایشی به نام توافق آتشبس را به راه انداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار محمدجعفر اسدی، معاون بازرسی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء و ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، آخرین تحولات منطقه را بررسی کردند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: سردار اسدی، در روزهایی که پشت سر گذاشتیم مهمترین اتفاقاتی که در منطقه افتاد، بحث آتش بس بود بین حماس و رژیم صهیونیستی، اما اتفاقاتی که بعد از آتش بس دارد رخ میدهد حکایت میکند که به نظر میرسد آنها به دنبال دبه کردن در این آتش بس هستند. چراکه دیشب رئیس جمهور امریکا اعلام کرد که حماس خلع سلاح خواهد شد، اگر آنها خلع سلاح نشوند ما آنها را به زور خلع سلاخ خواهیم کرد و این اتفاق رخ خواهد داد. در ادامه هم گفته که با سرعت و شاید هم با خشونت این اتفاق میافتد. نتانیاهو یک مصاحبهای انجام داده است و گفته است که شرایطی که رئیس جمهور امریکا مطرح کرده است، کاملاً روشن است و تأکید کرده است که باید حماس خلع سلاح شود و جمله ترامپ را تکرار کرده است که اگر این اتفاق نیفتد جهنم به پا خواهد شد. تحلیل شما از اظهاراتی که بعد از آتش بس دارد مطرح میشود، به نظر شما آنها به دنبال این هستند که زیر میز این توافق بزنند؟
سردار اسدی: من نمیدانم آنهایی که صاحب عقل هستند به این گفتهها چگونه نگاه میکنند، آیا کاری از دست ترامپ آمد که کوتاهی کرده باشد که حالا بخواهد جهنم درست کند. بمبهایی از این سنگین تر، خباثتی از این بیشتر، این همه کودک کشی، این همه زن و بچه، کجا خط قرمزی گذاشته بود که حالا بگوید آن خط قرمزها را برمی دارم. بیمارستان و خبرنگارها را نزد، چه کاری نکرده بود که الان بخواهد آن کار را انجام بدهد. اینها بحثهایی است که از روی استیصال است و نه از روی توانمندی. اینها بحث شان این بود که حماس را از بین میبرند، الان با چه کسی دارند معامله میکنند، آیا حماس از بین رفت. حماس در پهنه کره زمین گسترش پیدا کرد. آن زمانی که حکومت جنایتکار خبیث پهلوی سر کار بود و در اوج قدرت بود، در مدرسه فیضیه طلبهها را از بالای پشت بام به پایین پرت میکردند. حضرت امام فرمودند که شما میمانید و اینها از بین میروند. خیلیها به این حرف خندیدند که چهار تا طلبه پابرهنه که نان ندارند بخورند، میمانند، حکومتی با این وضعیتی که با امریکا و انگلیس و غده سرطانی وصل است، آن از بین میرود، اما دیدید که اینطور شد و آنها رفتند و اینها ماندند. امروز هم ادامه همان مسیر است. این دست و پا و کسانی که مرتب غده سرطانی را مطرح میکنند، اینها اشتباه میکنند، همانطوری که حضرت امام فرمودند همه این مسائل زیر سر شیطان بزرگ است. اروپا هم از این شیطان بزرگ حساب میبرد، اینطور نیست که مردم آلمان و فرانسه و اروپا به طور خاص این چند کشور، اینها از شیطان بزرگ حساب میبرند. اما همه دنیا دیدند که این دو سال و اندی که گذشت نتوانستند یک اسیرشان را به زور آزاد کنند، نتوانستند جنگ را به سرعت تمام کنند، نتوانستند مردم غزه را از کشورشان بیرون کنند، آنچه که گفته بودند هیچکدام انجام نشد ولی خباثت اینها، جنایت اینها، کودک کشی اینها در سطح کره زمین تقریباً به همه جا رسید.
سؤال: به نظر شما این اظهاراتی که مطرح میشود، در سطح اظهارات است، توافق نقض نخواهد شد؟
سردار اسدی: یک زمانی توافق توافقی است که دو طرف در حال جنگ هستند میآیند توافق میکنند که جنگ را خاتمه بدهند، سؤال من این است که آیا حماس چند فروند هواپیما دارد که بگوید دیگر پرواز نکنید، چند توپخانه دارد، چه چیزی دارد، این توافق از استیصال امریکا و اسرائیل است که از این همه جنایت خسته شدهاند و در دنیا آبروی شان رفته است. آتش بس را پابرجا نگذارند خودشان بیشتر خسارت میبینند. اینها مرتب آمارگیری میکنند که ببینند وضعیت شان در کره زمین، در بین مردم دنیا و بین مردم امریکا چه وضعیتی دارند، میبینند روز به روز درحال افول هستند و جلوی این را گرفتهاند که بیشتر از این افول نکنند.
سؤال: آقای عزیزی، شما فکر میکنید این آتش بس دوام خواهد داشت یا اینهایی که مطرح میشود اتفاق میافتد؟
عزیزی: فرمایشهایی سردار اسدی داشتند که حاکی از این بود که میدان جنگ یک میدان واقعی برای آوردگاه حق و باطل بود و بدون شک ما بر این باور هستیم که حق پیروز است. اما یک مقداری با مبانی و مباحث روز اگر بخواهیم مباحث غزه و این آتش بس را بررسی کنیم، شاید پاسخ این سؤال ضروری باشد که چرا امریکاییها و رژیم به سمت آتش بس رفتند. اینها که از روز اول چیزی به نام آتش بس را قبول نداشتند. از اولین روزهای طوفان الاقصی اعلام کردند، تصرف غزه، کوچ اجباری، اشغال غزه، نابودی حماس و غیره. آیا در مقام عمل کدامیک از اینها اتفاق افتاد، غیر کشتار بی رحمانه زنان، کودکان، سالخوردگان و کسانی که هیچ نقشی در میدان نبرد نداشتند که اینها ارزش نظامی و تاکتیکی ندارد و هیچ جای دنیا این را ارزش نظامی نمیدانند. وقتی قریب به دو سال نبرد یک جریان مردمی و یک گروهی که بر اندیشههای اعتقادی استوار بودند. همانطور که اشاره کردند با کمترین امکانات و تجهیزات و سلاحهای کوچک، این همه ماشین جنگی، تجهیزات پیشرفته مقاومت کردند و حمله کردند. رژیم به هیچ کدام از اهداف اش به جز آن جنایتهایی که رقم زد علیه مردم بی دفاع، نرسید. چه شد، رسید به جایی که نتوانست اسرای خودش را آزاد کند. فشار سنگین در داخل سرزمینهای اشغالی، این چهره کریهی که از رژیم در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی و آفریقایی و آسیایی در همه بلاد جهان راه افتاد. ناوگان صمود، همه اینها، به نظر آمد که امریکاییها را وادار کرد که برای تغییر موازنه نبرد بیایند سراغ یک موضوعی به نام آتش بس. اعتقاد من این است که ورود امریکاییها برای امنیت اسرائیل، برای درامان ماندن از خسارتها و تلفات بیشتر، برای جلوگیری از افتضاحات سیاسی که در جهان علیه این رژیم راه افتاد بود و برای اینکه بتواند این رژیم جنایتکار جعلی کودک کش که بخش اعظمی آبروی امریکایی را هم داشت با خودش میبرد، این را بتواند یک طوری حفظ کند، وارد میدان شد. یک نمایش راه انداختند به نام توافق آتش بس، البته اینجا من یک تفکیکی قائل میشوم، مواضع سیاسی ما، رسمی ما و هر اقدامی که حماس و مردم آنجا برای حفظ جان و برای ادامه این حرکت رو به رشد تاریخی و برای اینکه ازاین جنایتها و نسل کشی درامان بمانند، جمهوری اسلامی گفته است که هر تصمیمی که شما بگیرید ما پشتیبان هستیم. ما همیشه اعلام کردهایم، هر اقدامی که مانع از ادامه این تجاوز این جنایتکاری و این رفتارهای وحشیانه صورت بگیرد، جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند.
سؤال: شما سرنوشت این آتش بس را چگونه پیش بینی میکنید، دوام خواهد داشت؟
عزیزی: اگر میخواهید به تاریخ مراجعه کنید، به رفتارهای امریکاییها و اقدامهایی که در گذشته داشتند، به تعهداتی که در نظام بین الملل دادهاند، علی القاعده تاریخ و تجربه میگوید که امریکاییها و اروپاییها پایبند نیستند.
سؤال: ضمن اینکه یک تفاوتی هم اتفاق افتاده است؟
عزیزی: اصلاً گذشته امریکاییها و برخی از کشورهای اروپایی ها، بحث رژیم که جدا است، اینها پایبند به هیچکدام از تعهدات بین المللی نبودهاند. کشور ما مگر ما توافق نکردیم، در همین موضوع برجام؛ لذا تاریخ و تجربه میگوید که امریکاییها پایبند به هیچکدام از اصول اخلاقی و هیچکدام از اصول بین الملل و قواعد جهانی نیستند.
سؤال: پس معتقد هستید این آتش بس نقض خواهد شد؟
عزیزی: علی القاعده گذشته این را میگوید. مگر اینکه اضمحلال بیشتر رژیم و شکستهای مفتضحانه و این سراشیبی سقوطی که رژیم در آن دچار شده است این حکم کند که این توافق را برای مدتی نگه بدارند تا بتواند رژیم را از این سیر نزولی سقوط حفظ کند.
سؤال: سردار اسدی، با توجه به تجربهای که آقای دکتر اشاره کردند که پایبندی به این توافقها وجود ندارد، برخیها معتقد هستند که یک تفاوتی که اتفاق افتاده است که تا پیش از این حماس یک کارت مهمی تحت عنوان اسراء را دراختیار داشت و شاید یک ملاحظهای از طرف رژیم، الان طی این آتش بسی که اتفاق افتاده است، عملاً با آزادسازی اسراء کارت هم از حماس گرفته شده است و شاید رژیم خیلی ملاحظه اسراء را هم نداشته باشد که بخواهد کار را تمام کند، برخی این تحلیل را مطرح میکنند. اگر بپذیریم که آتش بس نقض میشود، فکر میکنید سناریوهای محتمل برای آینده غزه چه خواهد بود، آیا حماس به خلع سلاح تن خواهد داد؟
سردار اسدی: من اعتقاد دارم به هیچ عنوان حماس تن به خلع سلاح نخواهد داد. با شناختی که از قبل داشتیم و شناختی که در این دو سال از این مردم قهرمان دیدیم. واقعاً قهرمان واقعی این نبرد جانانه مردم مظلوم فلسطین هستند. والا کسانی که این همه امکانات دراختیارشان است، هواپیما بلند میشود زن و بچه و کودک را میکشد و برمی گردد، این که جنگ نیست. ۸ سال دفاع مقدس را مرور کنید، خلبانهای ما از بین آن همه پدافند تا بغداد میرفتند، آنجا یک پل را میخواستند بزنند، یک دوچرخه آنجا روی پل رد میشد، میرفتند دور میزدند که این نفر بیگناه رد شود و بیایند بزنند. اینها بلند میشوند میدانند که در این چادرها نیروی مسلحی نیست، چادر و بیمارستان و مدرسه و مسجد و کلیسا را میزنند. این جنگ نیست، یک نوع خباثت بوده است که الان این را قطع کردند. من گفتهام اگر این خبیثهایی که مدعی توانمندی جنگی هستند، مرد هستند، هزار نفر از اینها که بهترین آموزشهای نظامی دیدهاند، بیاورند در یک جای برابری، ما هم ۱۰۰ نفر از این عشایر فارس را میآوریم، با همدیگر بجنگند، ببینیم اینها مرد جنگ هستند، اسم این جنگ نیست، اسم آن جنایت است.
سؤال: شما آینده این اتفاق را چه پیش بینی میکنید؟
سردار اسدی: برای جانی چه آیندهای میتوانیم پیش بینی کنیم، هر آن اراده کند برمی گردد. اما واقعاً الان گیر افتادهاند، هر روز بیشتر دارد آبروی شان میرود.
سؤال: صحبت از این است که الان بعد از آتش بس که خیلیها متعجب.
سردار اسدی: چیزی نبود که بگوییم چهار تا اسیر اینها داشتند که احترامی برای اینها قائل بودند. اعتقاد من این است که نه امریکا و نه اروپا و نه اسرائیل، هیچ احترامی برای اسرای خودشان هم قائل نبودند.
سؤال: طرح ژنرالهای رژیم این را تأیید میکنند منتها برخی معتقد هستند که همین الان حماس تقریباً کنترل غزه را مجدد به دست گرفته است و خیلیها از این اتفاق متحیر هستند و معتقد هستند با توجه به این توانایی این کنترل ادامه دار خواهد بود و مدیریت غزه با آنها است. اما چیزی که ترامپ در طرح خودش به آن اشاره کرده بود که یک حاکم موقتی به اسم تونی بلر را آنجا بگذارد و نیروهای بین المللی آنجا حاکم شوند، این هم یک سناریوی دیگری بود. از بین سناریوهای محتمل شما کدامیک را قویتر میدانید، آینده غزه به کدام سمت خواهد رفت؟
سردار اسدی: آینده غزه ۱۰۰ درصد میدانم که برای فلسطینیها است و با این مردانگی و شجاعتی که داشتند با این ایثاری که کردند، حتماً، الان دارید با چشم میبینید، حماس اسلحه به دست شان در ماشین میآیند و تبادل اسراء میکنند و در میدان هستند، بعد از دو سال که اینها معتقد بودند که ظرف یکی دو ماه حماس را پاک میکنند، این به این معنی است که اینها شکست خوردهاند. اعتقاد من این است که بعید میدانم اینها مجدد شروع کنند و فقط تهدید میکنند. اینها به این زودیها این دوباره جنایت را شروع نمیکنند.
سؤال: حتی با این تجربهای که دکتر عزیزی گفتند؟
سردار اسدی: بله من اعتقاد دارم اینها به این زودیها شروع نمیکنند، منتها عربده میکشند. حضرت امام فرمودند که شیرهایی که پیر میشوند وقتی میخواهند نعره بکشند از دو جا صدا در می آید. اعتقاد من این است که اینها همین وضعیت را دارند.
سؤال: آقای عزیزی، شما راجع به اجلاس شرم الشیخ نظرتان چه است، اساساً برگزاری چنین اجلاسی بحث مدیریت بحران را داشت، یک کار نمایشی بود، راهبردی باید به این ماجرا نگاه کرد یا به این ماجرا باید تاکتیکی نگاه کرد؟
عزیزی: اجلاس شرم الشیخ که در ادامه طرح رئیس جمهور امریکا بود، طرح ۲۰ مادهای رئیس جمهور امریکا که البته ویتکاف آمد و میدان دار این بحث شدند. امریکاییها الان در شرم الشیخ خودشان را ناظر بر این توافق معرفی کردهاند و کشورهایی مثل قطر، ترکیه و مصر، اینها هم واسطه این گفتوگوها و این توافق شدهاند. اعتقاد من این است که خود این بیشتر یک رویکرد سیاسی و به منظور همان هدفی است که در بخش اول عرض کردم، برای اینکه این افتضاحی که به بار آورده بودند، نمیتوانستند جمع کنند، در قالب این سناریو جمع کنند. این را برای خودشان یک دستاورد معرفی کنند و بگویند ما خالق جنگ هستیم، میدان جنگ را مدیریت میکنیم، پایان جنگ هم به دست ما است و یک نمایش اینچنینی. شرم الشیخ یک بازیگرانی داشت که این کشورهایی بودند که آمدند و خیلی تحقیرآمیز با اینها برخورد شد. دیدید که رئیس جمهور امریکا که هیچ تعادلی در رفتارش ندارد، چگونه با اینها برخورد کرد. اگر بخواهیم از این زاویه به موضوع نگاه کنیم، دستاوردسازی برای خودشان میخواستند داشته باشد و اینکه خودشان را هم میانجی و هم ناجی معرفی کنند. ولی اینکه شاید این سؤال را از سردار اسدی پرسیدید که آیا اینها پایبند میمانند، آیا اینها در آینده میتوانند یک مبانی جدی برای صلح فراگیر و حقوق حقه مردم مظلوم فلسطین، به نظر میآید آمریکاییها هیچ وقت پایبند نبودهاند، رژیم یک رژیم جعلی و فاقد هیچ مبانی بینالمللی است و از آن طرف شما روبهرو هستید با یک جنبشی به نام حماس که برگرفته از یک اعتقاد عمیق دینی انقلابی و با اندک امکاناتی من فکر میکنم با توجه به اینکه اساس این اجلاس برای تغییر موازنه بود این احتمال را باید داد که اگر در ادامه این برداشت را کنند که شرایط فراهم است برای ادامه این نبرد و میتوانند دستاوردی باز داشته باشند، به هر حال با آن سابقه و پیشینه ممکن است زیر همه این وعدهها و زیر میز بزنند و همه اینها را نادیده بگیرند گفتم تجربه و تاریخ همین را میگوید، اما یک نکته است آیا رژیم که امروز در باتلاقی فرو رفته و شرایط داخلیش، احزاب سیاسی داخل رژیم، اعتراضات داخلی، مشکلات اقتصادی بخشهای مختلفی است اصلاً همین نبرد ۱۲ روزه ما و فشار همه جانبهای که بر سرزمینهای اشغالی وارد کرد کنار هم بگذارید علی القاعده این شاید در کوتاه مدت برایش ورود مجدد مهیا نباشد، اما عرض کردم اینکه اینها خلاصه به هر حال تعهداتشان را نادیده بگیرند و بگویند که الان یک فشاری از روی ما برداشته شده اسرا را پس گرفتهایم شاید این یک بخشی از حرکتهای کوچک را شاهدش باشیم.
سوال: اجلاس شرم الشیخ را جناب عالی اشاره کردید من موضع جمهوری اسلامی ایران که دعوت اتفاق افتاد ولی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکرد برخی شاید در داخل هم حتی این را مطرح میکردند که این یک فرصت سوزی برای جمهوری اسلامی ایران بود، من سوالم را اینگونه مطرح میکنم که حضور جمهوری اسلامی ایران آیا میتوانست منفعتی برای ما داشته باشد؟
عزیزی: ببینید اول این را در نظر داشته باشید که ما اگر میخواستیم در اجلاس شرم الشیخ برویم روبهرو با چه کشورها و سران نظامات سیاسی میشدیم، آیا میخواستیم برویم در یک اجلاسی با حضور رئیس جمهور آمریکا که علیه ما جنگیده برویم وارد یک میدان نشست و مذاکره گفتوگو هرچی حتی یک عکس یادگاری بخش دومش هم این است که اونهایی که دارند میگویند که برای ما دستاورد داشت احتمالاً اینها نه آمریکا را خوب شناختهاند، نه سیاستهای آمریکاییها را خوب توانستهاند تشخیص بدهند، نه این اهداف پلیدی که بر رژیم جنایتکار صهیونیستی حاکم است و به نظر میآید در واقع دارند دچار یک خطای تحلیل میشوند، ما که هیچ دستاوردی در این اجلاس برای خودمان قائل نبودیم و به طور قطع و یقین میتوانم این را عرض کنم بهترین کاری که به هر حال انجام گرفت همین بود که جمهوری اسلامی حضور پیدا نکند بنده به عنوان نماینده مردم عزیز ایران اسلامی و استان فارس و کمیسیون امنیت ملی تقدیر میکنم از این نگاه خوب و این حرکت هوشمندانه، رفتن ما نه دستاورد سیاسی برای ما داشت، نه دستاورد اقتصادی داشت، من نمیدانم واقعاً چه دستاوردی میتوانست داشته باشد، ولی از آن طرف وقتی میرفتیم با یک رفتارهای تحقیرآمیزی و رفتارهای قلدر مآبانه رفتارهایی که بیشتر گفتم یک حرکتهای نمایشی بود به نظر میآید بهترین کار همین بود که جمهوری اسلامی شرکت نکند هیچ دستاوردی هم ما اگر میرفتیم برای این نداشت.
سوال: در ادامه هم رئیس جمهور آمریکا راجع به صلح صحبت کرد حتی اشاره کرد که به عنوان کسی که ماموریت پیدا کند برای برقراری رابطه و صلح با ایران باز هم شما بر همین معضل هستید؟
عزیزی: ببینید خود رئیس جمهور آمریکا که بارها این راهبرد را اعلام کرده صلح از طریق جنگ ، ببینید صلحی که آقای رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ دنبالش است و یا مطرح میکند آن اساساً مبانی صلح را هیچ وقت نمیخواهد مورد توجه و مورد اقدام قرار بدهد او یک اقدام تحمیلی دیکته شده قلدرمآبانه یک طرفه را میخواهد اسمش را بگذارد صلح، یک دولت یک نظام سیاسی مثل آمریکا که عرض کردم به هیچ کدام از اصول در طول تاریخ پایبند نبوده افتخارش در واقع در جنگ جهانی دوم آن حملات شیمیایی بوده حملات اتمی بوده در این چهل و خردهای سال حمایت از دشمنان ملت ایران بوده حضورش مستقیم در جنگ تحمیلی ۸ ساله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه حمله به مراکز هستهای ما کشتن فرماندهان و شهید کردن فرماندهان ما و مسئولین ما واقعاً اینها مبانی دارد لذا من میخواهم عرض کنم این هم همان شو سیاسی است البته ما میدانیم که آمریکاییها دنبال یک اقدام زیرکانه هستند اینجا میخواهند خودشان را دوباره منادی صلح و مذاکره و گفتوگو قرار بدهند، یک سوال مگر ما با آمریکاییها پای میز مذاکره نبودیم مگر ما پنج دور مذاکره با آمریکاییها دنبال نکردیم مگر ما در مسقط در رم ۵ دور مذاکره گفتوگو که حالا اگر فرصتی شد از روز اول که تیم مذاکره کننده ما رفت در مسقط و آن نامه ده بندی را داد به وزیر امور خارجه مسقط که این را بدهید به آقای ویتکاف و آقای ویتکاف ما آمدهایم برای مذاکره، اما میدانیم شما خلاصه در مذاکره جدیت لازم را ندارید، عزم ندارید، اراده ندارید ما آمدیم روی موضوع هستهای با شما مذاکره میکنیم، اما شما باید اصل غنیسازی را بپذیرید و همه بحثهایی که بارها مطرح شده آقای ویتکاف هم گفت همین باشد و ما هم قبول داریم، حی و حاضر وزیر امور خارجه عمان هست همه را قبول کرد آقای ویتکاف چه شد در ادامه از دور اول به دور دوم گفتند باشد ساختار مذاکره را با هم تعریف کنیم بنشینیم، مگر همان روزهای اول نمیگفتند که ما غنی سازی را برای شما قائل هستیم، میشینیم روی میز صحبت میکنیم، مگر نمیگفتند ما تحریمها را حاضر هستیم در همین گفتوگوها جمع کنیم، چی شد از دور سوم و چهارم و دور پنجم هم که دیگر با آن افتضاح تمام کردند، بعد هم میز مذاکره را تبدیل کردند به میدان جنگ آیا برای آمریکا میز مذاکره و میدان جنگ با هم تفاوتی دارد آمریکایی که تفاوتی بین میز مذاکره و میدان جنگ قائل نیست صلح طلب است اهل مذاکره است ،اینهایی که این روزها مدافع صلح هستند به نظر میآید دچار یک مقداری سطحی نگری شدند و یا دشمن را خوب نشناختهاند آمریکاییها را خوب نشناختند یا اینکه هنوز به این باور نرسیدند که جمهوری اسلامی روی اصول خودش عزتمندانه میایستد.
سوال: سردار حالا بعد از اتفاق عملیات طوفان الاقصی در این دو سالی که پشت سر گذاشتیم خسارتهای بعضاً جبران ناپذیری به جبهه مقاومت وارد شد شهادت سید حسن نصرالله جانشینان او و از آن طرف در غزه و حماس آقای شهید اسماعیل هنیه، یحیی سنوار و مابقی و ماجرای سوریه که اتفاق افتاد آیا همچنان معتقدید که بعد از دو سال تضعیفی در جبهه مقاومت شکل نگرفته؟
سرداراسدی: ما سربازان امام خمینی هستیم رحمت خدا به روح بلند ایشان که همه مردم دنیا مدیون این مرد بزرگ هستند ایشان فرمودند بکشید ما را ما قویتر میشویم این جمله یک جملهای است که گفته میشود ولی فهمش برای همه کس آسان نیست، که بکشید ما را ما قویتر میشویم شما اگر برگردید انقلاب را به اولش برسید سال ۴۲ یک حرکتی از طرف حضرت امام شروع شده و یک تعدادی در آنجا شهید شدند از سرمایههای همین مردم از ورامین گرفته در تهران در شیراز در خیلی از جاها بعد میآییم در مقطع خود پیروزی انقلاب تعدادی شهید شدند و به نظر من اینها ثمن انقلاب بودند، یعنی یک معامله بزرگی در عالم داشته انجام میشده باید وجهش را پرداخت میکردیم که این معامله انجام شود و حضرت امام یک سرپلی گرفتند از همه جنایاتکاران کره زمین از همه شیاطین آن سر پل ایران بود که این مستعمره آمریکا بود در واقع یعنی بنده سرباز بودهام و دیدم که چه جوری ما مستعمره بودیم که یک گروهبان میآمد در تیپ دزفول همه تیپ از فرمانده تیپ جانشین تیپ تا آن سرباز همه باید دست به سینه این گروهبان میایستادند حالا تازه آمده چه بکند آمده به ما دستور بدهد این نفربرهایی را که پول دادید خریدید حق ندارید یک پیچش را دست بزنید این را باید بفرستید برای تعمیر آمریکا ما یک مستعمره بودیم امام این سر پل را گرفت و توسعه داد و امروز این جنگ بین حق و باطل گسترش پیدا کرده در پهنه کره زمین یعنی آن کسی که امروز در دانشگاه آمریکا پرچم فلسطین را دست میگیرد و میآید این ادامه حرکت حضرت امام است این فلسطین قبل از سال ۴۲ ببینیم چه وضعیتی داشته و تازه در پیروزی انقلاب ما ببینیم چه وضعیتی داشته خدا میداند که این مردم جرات اینکه یک سنگ به دست بگیرند نداشتند، ولی با سنگ شروع شد، با فلاخن شروع شد با اسلحه شروع شد، به طوفان الاقصی رسید و شما خواهید دید همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما به قله نزدیک هستیم مردم ما باید این را بفهمند که به قله نزدیک هستیم این مجموعه که شما میگویید از یمن بگیرید تا بیایید کنار دریای مدیترانه همه این مجموعه یک مجموعهای است که دنیا را دارد بیدار میکند، همه مردم آزاده جهان دارند بیدار میشوند بله ممکن است عذر میخواهم از مردم شریف ایران یک کسانی خوششان بیاید بهشون بگویند گاو شیرده و واقعاً هم گاو شیرده هستند روزانه بالای ۱۰ میلیون بشکه نفتشان را غارت میکنند و میبرند توی سرشان هم میزنند کیف هم میکنند از اینکه آمریکا بهشون میگوید گاو شیرده ولی مردم آزاده ما این چنین مطالبی را نمیپسندند شما همین شرمالشیخ که فرمودید همه آنهایی که آمدند چه منفعتی بردند غیر از تحقیر چیز دیگری بردند و حالا فکر کنید اگر رئیس جمهور ما میرفت آنجا یعنی این را واقعاً کمتر از دیگران تحقیر میکرد این من نمیتوانم بگویم آدم ناسالم فقط میتوانم بگویم انسان نمایی که هیچ بویی از انسانیت نبرده خوب دیدید دیگر با دوستان خودش، این میزبان است حداقل این میزبان دستش را دراز کرده که به شما دست بدهد اینطوری باید بهش اهانت بکند شما ببینید واقعاً به رئیس جمهور به نخست وزیر به اینهایی که آنجا بودند چه برخوردی کرده بعد توقع بعضیها این است که مثلاً ما میرفتیم آنجا همان منفعتی که آنها میبردند ما هم میبردیم شک نکنید اگر رئیس جمهور ما میرفت آنجا، چون یک نمایش بود یک شو بود و آمده بودند برای همین و الحمدلله که واقعاً ما رئیس جمهور و تشکیلات وزارت خارجه ما در این مسائل الحمدلله بسیار عالی عمل کرده.
سوال: آقای دکتر عزیزی شما اشاره کردید به بحث موازنه قدرتی که در پس این آتش بس و اجلاس شرمالشیخ این موازنه به چه سمت و سویی به نظر شما تغییر کرده در حوزه سیاسی؟
عزیزی: من میخواهم آن سوالی را که پرسیدید که آیا حماس جبهه مقاومت از بعد از عملیات طوفان الاقصی تا به امروز و اتفاقاتی که در طول این مدت افتاده تضعیف شده از بین رفته من میخواهم این را پاسخ بدهم ما یک وقت میآییم یک مجموعه رزم را مثل همین سازمانهایی که در قواعد پذیرفته شده است بررسی میکنیم میگوییم که باید اینقدر عده، تجهیزات، نیرو، امکانات یک نوع بررسی است متکی است به میزان امکانات تجهیزات و ... شاید این را وقتی مبنا قرار بدهیم و بگوییم که این تجهیزاتش آسیب دیده هواپیمایش دچار صدمات فراوانی شده توان رزمش را از دست داده آیا توان رزم یک نیروی معتقد به مبانی دینی انقلابی یعنی نابودی لی القاعده این تعریف با این مبانی که ما داریم خیلی سازگاری ندارد میخوای هم این را اینطور در واقع توضیح بدهم حماس امروز پیروز میدان است جبهه مقاومت پیروز میدان است، چون او توانسته در قالب یک فرهنگ، یک اعتقاد، یک حرکت مبتنی بر ارزشهای انسانی خیلیها را پشت سر خودش بیاورد شما در طوفان الاقصی چه تعداد از این کشورها مردم این کشورهای اروپایی آمریکایی حاضر بودند بپذیرند که رژیم صهیونیستی یک رژیم جنایتکار است، ولی با همین حرکت قهرمانانه که هزینه زیاد دادن در حوزه شهدای مردمی، اما ثابت کردیم که این جبهه حق آن ادبیاتی که سالها آنها میگفتند الموت اسرائیل و ما هم در ایران به آن ادبیات خودمان این یک واقعیت است این رژیم جنایتکار است، آمریکا شر مطلق است، این اثبات شد در سایه همین نبرد این یعنی پیروزی این یعنی موفقیت موفقیت چی، موفقیت گفتمان، موفقیت آن فرهنگی که سالها خالقش بودن این یک پیروزی است، اما وقتی میگوییم ممکن است تجهیزات، عده، عده، نیرو بله ممکن است آسیب دیدند نمیشود این را هم منکر شد نباید هم منکر شد، اما آیا قابل بازیابی است قابل بازسازی است میتواند دوباره بله قطعاً میتواند برگردد همان تفکر حاکم باشد همان فرهنگ اعتقادی حاکم باشد میتواند دوباره تجهیزات امکانات بلکه بهتر مگر ما روز اولی که جنگ را با رژیم بعث داشتیم چی داشتیم، در انتهای جنگ چه شرایطی داشتیم، امروز چه شرایطی، چون به این باور رسیده بودیم که باید از دل این جنگ خود اتکایی به دست بیاید مطمئن باشید همین نبرد جنبش حماس و مردم مظلوم فلسطین که با یک رژیم جنایتکار در آینده آنها را به عنوان خودکفاترین جنبش متکی بر توانمندیهای داخلی را ان شاالله به نمایش میگذارد این را خواستم داشته باشید، آن سوال دومتان که در رابطه با موازنه بود ما معتقد هستیم که واقعاً شرم الشیخ فقط برای تغییر موازنه به نفع رژیم صهیونیستی بود و برای بیرون کشیدن رژیم از این منجلاب و این باتلاقی که گرفتار شده بود سوال اتفاق افتاد به نظرتان عزیزی ببینید الان اگر که ادامه این روند بسیار مهم است بنده معتقد هستم آمریکاییها برای نجات رژیم آمدند در این مرحله توانستند رژیم را از نابودی حتمی این را باز کوچک نبینیم آن بخش حماس و رژیم را نبینیم آن حرکت جهانی که شروع شد آن حرکت فراگیری که در همه کشورها شروع شد، آن تنفری که جهان از رژیم صهیونیستی ایجاد شد در آن، آن انزوایی که داشت رژیم صهیونیستی در آن گرفتار میشد احکامی که برای سران رژیم صهیونیستی اینها را همه را ببینید به هر حال آمریکاییها آمدند برای نجاتش و فکر میکنند که در آینده باید متناسب با تحولات.
سوال: سردار نکتهای باقی مانده جنابعالی اشاره بفرمایید؟
سردار اسدی: حضرت امام (ره) در دفاع ۸ ساله فرازهای بسیار ارزشمندی دارند و درباره اینکه خیلیها میگفتند تلفات و خسارت جنگ امام فرمودند ما برای یک لحظه از جنگ ۸ سالهمان نادم و پشیمان نیستیم ما در جنگ فهمیدیم باید روی پای خودمان بایستیم ما در جنگ دوست و دشمن خودمان را شناختیم، ما در جنگ انقلابمان را به جهان صادر کردیم و این جنگی که اتفاق افتاده، برای اسلام خیلی عزت آورد.