مسابقات تخصصی مرحله استانی جستوجو و نجات در حوادث ترافیکی ویژه تیمهای توانا در چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان گفت:این رقابتها با حضور تیمهای عملیاتی منتخب از شهرستانهای مختلف استان و با هدف ارتقاء سطح آمادگی، افزایش هماهنگی در عملیاتهای ترافیکی، و ارزیابی توان تخصصی نیروهای امدادی برگزار گردید.
طاهری افزود: در پایان این رویداد تخصصی، تیم توانای شهرستان بروجن با نمایش عملکردی منسجم، سریع و دقیق، موفق به کسب رتبه نخست شد.
به گفته وی: تیمهای شهرکرد و کیار مقامهای دوم و سوم را از آن خود کرد.