برگزاری اردوی تیم تکواندو دختران ناشنوا برای حضور در بازیهای المپیک
چهار دختر تکواندوکار اعزامی به بازیهای المپیک ناشنوایان برای حضور در دور جدید تمرینات خود، امروز در کمپ تیمهای ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان مستقر شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محبوبه محمدنژاد، سرمربی تیم ملی تکواندو دختران ناشنوا (بخش کیوروگی) ششمین مرحله اردوی آماده سازی تیمش برای حضور در بازیهای المپیک ناشنوایان را ۲۴ مهر تا ۹ آبان برگزار می کند.
به همین منظور دختران المپیکی این تیم که اردوی قبلی خود را در استان مازندران پیگیری کردند، امروز (چهارشنبه ۲۳ مهر) وارد کمپ تیمهای ملی فدراسیون شدند تا از فردا تمرینات شان را در این کمپ آغاز کنند.
بنفشه نصرتی (کیوروگی) در کنار محمدنژاد تمرینات محدثه غلامى (وزن ۴۹- کیلوگرم)، فاطمه زهرا زلیکانى (وزن ۵۷- کیلوگرم)، شبنم یارى (وزن ۶۷- کیلوگرم) و نسبیه شهبازى (وزن ۶۸+ کیلوگرم) را در این اردو زیر نظر دارد.
بیست و پنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.