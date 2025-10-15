آیین تجلیل از عباسعلی گائینی از نخبگان علمی و ورزشی استان قم، به همت بنیاد نخبگان استان و با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیین تجلیل و تکریم از عباسعلی گائینی، استاد تمام دانشگاه تهران و از نخبگان علمی و ورزشی استان قم، به همت بنیاد نخبگان استان و با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان قم برگزار شد.

در این آیین که با حضور جمعی از مدیران، پیشکسوتان و فعالان ورزشی برگزار شد، از تلاش‌ها و خدمات دکتر گائینی در عرصه علم، پژوهش و فیزیولوژی ورزشی قدردانی شد.

حسن سلطانی، مدیرکل ورزش و جوانان استان قم، در سخنانی گفت: تجلیل از پیشکسوتان ورزشی تنها ادای دینی به گذشته نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بر هویت و آینده ورزش استان است.

وی افزود: تجربیات اساتیدی، چون دکتر گائینی برای تربیت مربیان و ورزشکاران جوان، سرمایه‌ای ارزشمند است و باید زمینه انتقال این دانش به نسل جدید فراهم شود.

سلطانی تأکید کرد: اداره‌کل ورزش و جوانان قم در نظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت علمی پیشکسوتان، الگویی ماندگار از قدرشناسی و تداوم دانش در ورزش استان ایجاد کند.

در بخش دیگری از این مراسم، سعیدرضا منتظری، رئیس بنیاد نخبگان استان قم، با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی دکتر گائینی گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند پیوند میان علم و عمل است و دکتر گائینی نمونه روشن این پیوند است.

وی اظهار کرد: دکتر گائینی با سال‌ها فعالیت علمی، پژوهشی و آموزشی در دانشگاه تهران، نه‌تنها در مرز‌های دانش فیزیولوژی ورزشی پیشگام بوده، بلکه با تربیت شاگردان فراوان، چرخه علم و اخلاق را در محیط‌های ورزشی زنده نگه داشته است.

منتظری افزود: بنیاد نخبگان استان قم افتخار دارد که چنین چهره‌هایی را به‌عنوان الگو‌های علمی و انسانی به نسل جوان معرفی کند.

وی تأکید کرد: حمایت از نخبگان علمی و ورزشی، زمینه‌ساز رشد متوازن جامعه است و برگزاری چنین مراسم‌هایی فرصتی برای تقویت روحیه علمی، انگیزه و هویت ملی در میان جوانان محسوب می‌شود.