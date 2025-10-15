پخش زنده
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از راه اندازی سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها تا دی ماه خبر داد و گفت: این سامانه همزمان با الزامی شدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فعال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین مقومی در نشست مشترک هیئت رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با هیئت مدیره نظام مهندسی آذربایجان شرقی با تاکید بر ضرورت واگذاری اختیارات به هیئتهای چهار نفره استانها اظهار داشت:مهندسان نقش موثری در توسعه شهری و ملی دارند و تعامل نهادهای عمرانی استان سرمایهای ارزشمند برای تحقق اهداف مهندسی است.
وی با اشاره به دیدار خود با اکبر باستانیپور از اساتید پیشکسوت مهندسی عمران استان خاطرنشان کرد:تجلیل از چهرههای ماندگار باید به بخشی از فرهنگ سازمانی نظام مهندسی تبدیل شود.
مقومی با اشاره به نقش مهندسان در نهضت ملی مسکن گفت: حضور ناظر مقیم، مسئول ایمنی و همکاری با بسیج سازندگی نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی جامعه مهندسی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از راهاندازی سامانه شناسنامه فنی و ملکی ساختمانها تا دی ماه خبر داد و افزود: این سامانه همزمان با الزامیشدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان فعال خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اصلاح فرآیندها و شفافسازی مصادیق تعارض منافع گفت: بسیاری از چالشها ناشی از نبود دادههای دقیق است.
مقومی از تعیین تکلیف تعرفه خدمات مهندسی در ۳۰ استان کشور در ابتدای امسال خبر داد و افزود: تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۵ نیز بر مبنای مبانی جدید و با واگذاری اختیار به هیئتهای چهار نفره استانها تدوین میشود.
وی همچنین از تدوین شیوهنامه جدید مجامع نظام مهندسی با محوریت برگزاری مجازی خبر داد و خواستار حضور پررنگتر جامعه مهندسی در انتخابات شوراهای شهر شد.
مقومی با اشاره به طرحهای رفاهی سازمان بیان داشت: احیای صندوق مشترک با رویکرد تقویت خدمات بیمهای، رفاهی و ورزشی در دستور کار است و با همافزایی استانها میتوان سطح رفاه مهندسان سراسر کشور را ارتقا داد.
گفتنی است در پایان اعضای هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره مسائل ساختوساز و مقررات مهندسی مطرح کردند.
پس از این نشست امین مقومی و هیئت همراه با خانواده شهید پورتقی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه دیدار و از مقام والای این شهید تجلیل کردند.