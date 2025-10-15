استاندار چهارمحال و بختیاری: جلیل از هنرمندان، فرصتی ارزشمند برای اعتلای فرهنگ و هنر و بزرگداشت هویت و حافظه تاریخی یک ملت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی در آیین نکوداشت نامداران فرهنگ و هنر در چهارمحال و بختیاری گفت:گفت: هنر تنها زینتی بر پیکره جامعه نیست، بلکه رکنی اساسی برای پیشرفت فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: این استان سرزمین مردمانی باایمان، صمیمی، مجاهد و پاک‌نهاد است، از زردکوه تا چغاخور و سیاه‌چادر‌های ایل و از لچک و گلیم رنگین زنان هنرمند، همگی نمایانگر فرهنگی است که ریشه در صداقت، ایثار و زیبایی دارد.

وی افزود: این دیار نه‌تنها مهد حماسه‌ها، بلکه گهواره هنر، ذوق و ظرافت است، جایی که موسیقی، شعر، نمد، نقش و رنگ در تاروپود زندگی مردم تنیده شده است.

مردانی توضیح داد: هنر، زبانی فراتر از گفتار است که می‌تواند در یک نگاه، هزاران معنا را به جان مخاطب منتقل کند، آنگاه که واژه‌ها از بیان حقیقت ناتوان می‌مانند، هنر است که سخن را به ژرفای معنا می‌برد.