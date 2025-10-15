روئینگ قهرمانی آسیا؛ برنامه نمایندگان ایران در روز نخست
برنامه ملیپوشان کشورمان در روز نخست مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا - ویتنام، اعلام شد.
برنامه مسابقات ملیپوشان ایران در روز نخست به شرح زیر است:
امیرحسین محمودپور در گروه دوم سبک وزن مردان، از ساعت ۵:۵۰ صبح به مصاف حریفانی از تایلند، کره جنوبی، کره شمالی و چین تایپه میرود.
مهسا جاور و فاطمه مجلل در گروه اول دونفره سنگین وزن، از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور، ازبکستان و هند میروند.
زینب نوروزی و کیمیا زارع در دونفره سبک وزن بانوان، از ساعت ۶:۴۰ با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگکنگ رو به رو می شوند.
امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در دونفره سبک وزن آقایان، از ساعت ۶:۵۰ در گروه اول با حریفانی از کویت، قزاقستان و فیلیپین به رقابت میپردازند.