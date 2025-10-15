به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از فردا ۲۴ مهر در شهر هایفونگ ویتنام آغاز می‌شود.

برنامه مسابقات ملی‌پوشان ایران در روز نخست به شرح زیر است:

امیرحسین محمودپور در گروه دوم سبک وزن مردان، از ساعت ۵:۵۰ صبح به مصاف حریفانی از تایلند، کره جنوبی، کره شمالی و چین تایپه می‌رود.

مهسا جاور و فاطمه مجلل در گروه اول دونفره سنگین وزن، از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور، ازبکستان و هند می‌روند.

زینب نوروزی و کیمیا زارع در دونفره سبک وزن بانوان، از ساعت ۶:۴۰ با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ رو به رو می شوند.

امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در دونفره سبک وزن آقایان، از ساعت ۶:۵۰ در گروه اول با حریفانی از کویت، قزاقستان و فیلیپین به رقابت می‌پردازند.