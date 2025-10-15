معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری بر اهمیت اقتصاد دانش‌بنیان، نوآوری و ایجاد اکوسیستم فناوری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ملک محمد قربانپور از تشکیل کارگروه هوش مصنوعی با هدف هم‌افزایی میان نهاد‌های علمی و اجرایی استان خبر داد.

وی افزود: رقابت‌پذیری آینده استان و کشور منوط به تلاش و سرمایه‌گذاری جدی در حوزه نوآوری و فناوری است.

قربانپور فراهم کردن اکوسیستم مناسب برای نوآوران و کارآفرینان را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: در دنیای آینده، تقسیم‌بندی کشور‌ها و جوامع به‌صورت صفر و صدی خواهد بود؛ یا در قافله علم و فناوری پیشرو خواهند بود یا از صحنه رقابت حذف می‌شوند؛ بنابراین باید تلاش کنیم به قافله علم نزدیک‌تر شویم.