به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه این نشست از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: در برخی از استان‌ها مشکلاتی وجود دارد که اگر به دنبال رفع آن نباشیم قطعا در آینده به بحران تبدیل خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین رمضان‌علی موسوی مقدم با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب برنکاتی تاکید دارند،افزد: حفظ و مراقبت از فرزندان شهدا به خصوص فرزندان مونث یکی از موضوعاتی است که رهبری تاکید بسیاری بر این موضوع داشتند.

وی با اشاره به اینکه موضوعات فرهنگی از دیگر مباحثی است که مورد تاکید قرار دارد یادآور شد: امروز فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در کل کشور باید در صدر موضوعات باشد.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این نشست با بیان اینکه امروز نیازمند طرح‌های نو و خلاقانه هستیم، گفت: براساس اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور توانستیم برنامه‌ریزی مهمی در عرصه تعاون و امور اجتماعی انجام دهیم.

فریده اولاد قباد با اشاره به اینکه امروز از اقدامات تشکیلاتی و اداری فاصله گرفتیم و به دنبال ارائه خدمات عزت‌مندانه‌تر هستیم، افزود: باید ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را داشته باشیم و این یکی از راهبرد‌های مهم معاونت تعاون است.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی بنیاد شهید باید پیوست فرهنگی داشته باشد، گفت: اگر خدمت‌رسانی بدون نگاه و پیوست فرهنگی و تبیینی باشد، قطعا به اثرگذاری مطلوب نخواهیم رسید.

در نشست‌های این همایش فضای گفت‌و‌گو محور و پرسش و پاسخ در جلسه وجود داشت و شرکت کنندگان در پایان بندی هر بخش از سخنرانی مسائل و سوالات خود را نیز مطرح کردند.