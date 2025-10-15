فاطمه انصاری، ملی پوش کشورمان در دسته ۶۷ کیلوگرم رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان - مصر، در جایگاه دوم گروه C قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در پنجمین روز از رقابت‌های پاراوزنه‌برداری قهرمانی جهان - مصر در رده بزرگسالان، فاطمه انصاری ملی پوش کشورمان در دسته ۶۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول و دوم موفق به مهار وزنه‌های ۸۵ و ۹۰ کیلوگرمی شد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۹۶ کیلوگرمی بازماند و در نهایت در جایگاه دوم گروه C این دسته وزنی قرار گرفت.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان با ترکیب مهدیه محمدیان، فاطمه انصاری، زهرا آقایی سامانی، حدیث بیت الهی، سمانه هدی آق قلعه و نیکو روزبهانی و با هدایت مه‌سیما بابایی و سیده مریم حسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان ۱۹ تا ۲۶ مهر برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارند.