پخش زنده
امروز: -
مسابقات ورزشی دانشجویی گرامیداشت هفته تربیت بدنی در کیش از ۲۵ مهر به میزبانی کیش برگزار میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش با همکاری هیأت ورزشهای دانشگاهی کیش مسابقات ورزشی دانشجویی را برگزار میکند.
مسابقات بولینگ از ساعت ۹ و سی دقیقه ۲۵ مهر در سالن بولینگ مریم، دارت آقایان ۲۷ مهر از ساعت ۱۹ در سالن اسکواش، تنیس روی میز آقایان ۲۷ مهر از ساعت ۱۹ در سالن تنیس روی میز، دارت بانوان ۲۸ مهر از ساعت ۱۹ در سالن اسکواش، تنیس روی میز بانوان ۲۸ مهر از ساعت ۱۹ در سالن تنیس روی میز و مسابقات پتانک اول آبان از ساعت ۱۹ در ساحل ماهیگیر کیش با حضور تیمهای دانشجویی برگزار میشوند.
تیم های ورزشی و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۰۹۹۳۸۵۴۶۶۷۱ تماس بگیرند.