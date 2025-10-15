پخش زنده
راهاندازی رشتههای هوش مصنوعی در دانشگاه های چهارمحال و بختیاری گامی مهم در مسیر اقتصاد دانشبنیان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت حرکت سریع استان به سمت اقتصاد دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و شرکتهای فناور تأکید و گفت: ظرفیتهای مغفول دستگاههای اجرایی و ساختمانهای بلااستفاده شناسایی و برای توسعه زیستبوم نوآوری استان به کار گرفته شوند.
مردانی افزود: اختراعات و نوآوریها باید اثر خود را در اشتغال، تولید و رفاه مردم نشان دهند.