به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری بر ضرورت حرکت سریع استان به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های فناور تأکید و گفت: ظرفیت‌های مغفول دستگاه‌های اجرایی و ساختمان‌های بلااستفاده شناسایی و برای توسعه زیست‌بوم نوآوری استان به کار گرفته شوند.

مردانی افزود: اختراعات و نوآوری‌ها باید اثر خود را در اشتغال، تولید و رفاه مردم نشان دهند.