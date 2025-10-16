به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بهرام سرمست در نشست مشترک وزیر صمت، اعضای کمیسیون صنایع و معادن با انجمن فولاد ایران در تبریز به فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در استان آذربایجان شرقی اشاره کرد و گفت: انتظار داریم تفویض اختیارات به استانداران مرزی که شخص رئیس جمهور به آن معتقد است اجرایی شود.

وی گفت: استان ما دارای ویژگی ممتاز در ابعاد مختلف است. ما اولین پیشنهادات را در حوزه تفویض اختیارات مرزی به هیات دولت داده‌ایم.

استاندار آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: انتظار داریم وزارتخانه‌های مختلف درباره تفویض اختیارات، همگام با رئیس جمهور عزم خود را جزم کنند و سیاست‌های رئیس‌جمهور را اجرایی کنند.

سرمست ادامه داد: بخش خصوصی ما بیشترین آمادگی را در کمک به توسعه کشور دارد. این منطقه هم به خاطر سابقه تاریخی در حوزه تجارت از جمله شکل گرفتن قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی در تبریز و هم به دلیل موقعیتی که در جوار بازار هدف منطقه‌ای دارد می‌تواند نقش ممتاز در دیپلماسی اقتصادی ایفا کند.