وزیر آموزش و پرورش گفت: با هدف توسعه عدالت آموزشی و ارائه بهترین تدریس به دورترین مناطق کشور، مدرسه تلویزیونی با استفاده از ظرفیت شبکه های استانی راه اندازی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا کاظمی با حضور در برنامه «صف اول» با موضوع «عدالت آموزشی با مشارکت مردمی»، آخرین وضعیت و برنامه ها و اقدامات آموزش و پرورش کشور را تشریح کرد و به پرسش ها در این باره پاسخ داد. متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
سؤال: برنامههای امروز شما در اصفهان را بفرمایید؟
کاظمی: هدف اصلی ما از حضور در استان اصفهان، شرکت در بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز بود که فردا برگزار میشود و اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد که ان شاالله فرصت حضور آقای رئیس جمهور را هم داشته باشیم. در کنار این ما دو سه کار و برنامه دیگری هم در دستور کار داشتیم. سفر به شاهین شهر و حضور در جمع همکاران و اعضای شورای آموزش و پرورش شاهین شهر، میمه و برخار بود که هم افتتاحیه داشتیم و هم مراسم کلنگ زنی و هم بازدید داشتیم و هم چالش آموزش و پرورش در این سه منطقه بررسی کردیم. کمکهای خوبی هم قرار شد صورت بگیرد و بخشی از مشکلات اینها در حوزههای مختلف ان شاالله مرتفع خواهد شد. از اینجا از فرمانداران محترم و نماینده محترم آقای دلیگانی که میزبان این برنامه بودند و رؤسای آموزش و پرورش تشکر میکنم. امشب برای اولین بار در تاریخ آموزش و پرورش، اجتماع باشکوه مدیران کل آموزش و پرورش، مدیران کل نوسازی کشور، رؤسای مجامع خیرین استانهای کشور و هیئت مدیره جامعه خیرین کشور، اعضای شورای معاونین آموزش و پرروش، گرد هم آمدهاند تا با هم پیمان ببندند و هم مسائل آموزش و پرروس را بررسی کنند و همه دست به دست دهیم تا یک اتفاقات بزرگی در نظام تعلیم و تربیت رقم بخورد. اینها پیش درآمد جشنواره اصلی بود که جشنواره اصلی فردا برگزار میشود و مراسم باشکوه از صداوسیما پخش خواهد شد که دستاوردهای بزرگی خواهد داشت. یک بخش هم فردا برنامه داریم، بعد از این جلسات در فلاورجان حضور پیدا میکنیم و مهمانان همکاران در این حوزه خواهیم بود، آقای رحیمی نماینده محترم فلاورجان هم حضور خواهند داشت، در جمع شورای آموزش و پرورش آنجا مسائل آموزش و پرورش استان را هم بررسی خواهیم کرد. این سه چهار مسئله برنامه حضور ما در استان اصفهان است. همین جا یک تشکر صمیمانه به نمایندگی از همه از مجمع خیرین استان اصفهان، میزبانی بسیار شایسته و بزرگوارانه این مجمع به ویژه آقای ملااحمدی دارم و استاندار واقعاً سخت کوش این استان دکتر جمالی که واقعاً زحمات زیادی را کشیدهاند. در ابتدا ما هتل زیبای جنت را محصول یک کار جمعی بود و من نام بردم که این هتل، هتل بسیار فاخر و شایسته معلمهای نظام جمهوری اسلامی ایران است که ان شاالله بیایند و از این مجموعه استفاده کنند، این را به عنوان یک پروژه افتتاح کردیم و البته یک مجموعه ورزشی را افتتاح کردیم و کلنگ زدیم. اینها برنامههای متعددی بود که در حاشیه مراسم اصلی که بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان است، شکل گرفت.
سؤال: عدالت آموزشی چه است؟
کاظمی: موضوع عدالت آموزشی وقتی مطرح میشود، اگر خواسته باشیم به موضوع عدالت بپردازیم، میگویم بارزترین مصداق عدالت و زیربناییترین مصداق عدالت، عدالت آموزشی است. عدالت آموزشی است که میتواند زمینه تحقق عدالت در همه حوزههای دیگر را فراهم کند و زمانی که آموزش و یادگیری برای یک جامعه فراهم نباشد، حرف از عدالت زدن در حوزههای دیگر بی معنا است. عدالت آموزشی زیربنای همه عدالتها در بخشهای دیگر است و نقطه آغاز بسط و توسعه عدالت است. اما خود عدالت آموزشی چه است، عدالت آموزشی، مقام معظم رهبری یک تعبیر زیبایی دارند و موضوع نصیب برابر آموزشی را مطرح میکنند. یعنی کاری کنید که فرصتهای آموزشی در ابعاد مختلف برای همه مهیا شود. از آقای دکتر پزشکیان تشکر میکنم بخاطر نوع نگاهی که به نظام تعلیم و تربیت دارند و من این را نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران میدانم. اگر نقطه عطف تاریخ ایران را بربشماریم از ابتدا، پیروزی انقلاب و ۲۲ بهمن و جنگ و مسائل دیگر را یک نقطه عطف بدانیم، یکی از نقاط عطف تحول آفرین این توجه ویژهای است که در این دوره دارد به نظام تعلیم و تربیت میشود. ایشان شاید به اندازه فرض کنید بیش از دهها جلسه شخصاً به موضوع آموزش و پرورش و عدالت آموزشی پرداختهاند. گاهی اوقات ما در یک شرایط خاصی اولویت مسئله را داریم، اما در شرایط بحرانی این اولویت کنار گذاشته میشود، اما دکتر پزشکیان در هیچ شرایطی این اولویت را کنار نگذاشتهاند، حتی در جنگ ۱۲ روزه. در ایام جنگ ۱۲ روزه، برادر عزیز من به شهادت رسیدند و درگیر مراسم تشییع ایشان میشدم، متوجه شدیم که آتش بس شده است. دو سه ساعت بعد از دفتر رئیس جمهور به بنده زنگ زدند، آقای رئیس جمهور گفتند کجا هستید، من گفتم دارم برای تشییع برادر میروم، تسلیت گفتند و گفتند میخواهم یک جلسهای بگذارم در ارتباط با مسائل آموزش و پرورش. اولین جلسهای که رئیس جمهور بعد از جنگ ۱۲ روزه گذاشتند در ارتباط با مسئله آموزش و پرورش بود. این ایمان دکتر پزشکیان و باور قلبی ایشان و عمل به این باور طبیعتاً یک تحول بزرگی را رقم خواهد زد. میدانید تحول در حوزههای فرهنگی، نظام آموزشی چیزی نیست که الان هم ملموس و محسوس باشد، یک بخشهایی محسوس است ولی بخش اصلی آن در کف جامعه، ممکن است سالها طول بکشد که این را مردم ببینند. در موضوع عدالتی که آقای رئیس جمهور مطرح میکنند، چه اتفاقی میافتد. دو مسئله را رئیس جمهور مطرح کردهاند، یکی عدالت و یکی کیفیت. در موضوع عدالت، ما دو رویکرد را دنبال میکنیم، رویکرد اول بسط و نشر عدالت را دولت پایه نکنیم و مردم پایه کنیم. یعنی ظرفیتهای مردمی که یک ظرفیت بی نهایت است و برای آن حد و مرزی نیست. اگر بتوانیم این باورها را در مردم ایجاد کنیم، زمینه حضور مردم را برای کمک به نظام تعلیم و تربیت مهیا کنیم، هیچ چیز نمیتواند با این ظرفیت برابری کند، کما اینکه در جنگ و بسیاری از اتفاقات همین اتفاق افتاد. باور مقام معظم رهبری به مردم و میدان داری مردم در حل مسائل کشور همیشه مورد تأکید ایشان بوده است. رویکرد دوم اینکه در نظام تعلیم و تربیت ما عدالت را باید با نگاه به آینده و نیازهای آینده باید دنبال کنیم؛ لذا اگر فضایی میسازیم، معلمی تربیت میکنیم، اگر تجهیزاتی را آماده میکنیم، مبتنی با شرایط آینده باید طراحی کنیم. آینده فناورانه، آینده هوشمند و آینده الکترونیکی و آیندههایی که هزاران ویژگی دارند. باید آن آینده را ترسیم کنیم و بعد مبتنی بر آن عدالت را بسط و نشر بدهیم. مطلب دوم اینکه این عدالت وقتی مطرح میشود، بعضی از وقتها ما به ساخت فضا تنزل میدهیم، بعضیها فکر میکنند که ما فقط داریم مدرسه میسازیم، چون این محسوس است و دیده میشود. میدانید که در همین حوزه فضا و سخت افزار، ما ۷ هزار و ۷۳۰ مدرسه را در دستور کار ساخت داریم که میانگین این ۷ هزار و ۷۰۰ مدرسه تقریباً ۵۲ درصد پیشرفت دارد. در یک سامانه ساتع که در جنب اتاق من و دفتر آقای رئیس جمهور وجود دارد، تمام این پروژهها نقطه به نقطه هم قابل رؤیت است و هم قابل رصد است، با تصویر و گزارش و دقیق با ابعاد مختلف. خوشبختانه در جلسهای که چند روز قبل در شهر قدس داشتیم، ۲ هزار و ۴۰۷ پروژه را همزمان در سراسر کشور افتتاح کردهایم، این بخش است. بخش مهمتر از این تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز است یعنی فناوریهای سخت مورد نیاز این مدارس است. الان داریم آماده میکنیم، مطالعات بسیار عمیقی انجام شده است و در دو مدرسه به صورت آزمایشی در شهر قدس آماده کردهایم و در روز شنبه به اتفاق آقای رئیس جمهور و با یک تیمی ببینیم که آیا این نگاه آینده ما را تأمین میکند. خیلی مطالعات بین المللی انجام شده است، بستههایی که طراحی شده است، برای هر دوره یک بسته فناوری مجزایی دیده شده است. مثلاً برای دوره اول ابتدایی، یک بسته پرورشی، یک بسته ورزشی و یک بسته علمی و یک بسته محیط زیستی و یک بسته بهداشتی دیده شده است و همه اینها با رویکرد فناوری دارد دنبال میشود و اگر تأیید شد این را در تمام مدارس نشر میدهیم. بخش سوم اگر قرار باشد عدالتی رقم بخورد، نیاز به معلمهای توانمند داریم. آموزش و توانمندسازی تمام معلمها در سطوح مختلف متناسب با نیازی که دارند، که این را در سه شکل داریم دنبال میکنیم، اتفاقهای خوبی افتاده است. یک بخش هم آموزش مدیران است، اگر قرار باشد عدالت و کیفیت را دنبال کنیم باید مدیران توانمندی داشته باشیم که این را در قالب الگوی مدرسه تراز داریم دنبال میکنیم. بخش بعدی توسعه عدالت با رویکرد ایجاد فضاهای برابر ورزشی است. یعنی امکانات ورزشی برای همه بچهها فراهم باشد که از فضاهای ورزشی استاندارد مناسب برخوردار باشند. یک بخش هم فعالیتها و امکانات پرورشی است. کانون داریم، دارالقرآن داریم، اردوهای دانش آموزشی داریم، برای هر کدام از اینها ما یک نقشه راه داریم. به عبارت دیگر ما نقشه توسعه عدالت آموزشی را در شش ضلع ترسیم کردهایم و دنبال میکنیم.
سؤال: رویکرد عدالت آموزشی مشارکت مردمی است که یکی از گزینههای آن ساخت مدرسه است. تا برچیده شدن مدارس کانکسی چقدر فاصله داریم؟
کاظمی: در بحث کانکس دو مسئله داریم، یکی مدارس کانکسی است، یکی کلاسهای کانکسی است. یعنی یک مدرسه داریم جمعیت دانش آموزی آن اضافه شده است و مجبور شدهاند یک کلاس کانکسی اضافه کنند. این کلاسهای کانکسی کلاسهای استانداری هستند، کلاسهای کانسکی قدیمی که ما تصور میکردیم نیستند، کلاس کانکسی که استاندارد یک کلاس دقیق است. یک بحث هم مدارس کانکسی هستند. مدارس کانکسی را به دو بخش تقسیم کردهایم، مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر، مدارس کانکسی زیر ۱۰ نفر. گاهی اوقات یک نقطهای داریم که پنج دانش آموز دارد، اینها را فازبندی کردهایم، در فاز اول مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر را ساماندهی کردهایم. در فاز دوم میآییم مدارس کانکسی زیر ۱۰ نفر و در فاز سوم کلاسهای کانکسی که خوشبختانه با کمک ستاد اجرایی فرمان امام، هزار مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر را ساماندهی کردیم. با بنیاد مستضعفان که جا دارد از دکتر فتاح و همکاران ایشان و بنیاد برکت و هم از ستاد بنیاد مستضعفان سردار دهقان ویژه تشکر کنم که هزار مدرسه سنگی را هم در دستور کار ساخت دارند که در پروژههای ما است که بخش مهمی از اینها افتتاح شد. من که رفتم در روستای بگ وردی و این دو کلاس را افتتاح کردیم، به این دلیل که نشان بدهیم که ما صرفاً به مدارس بزرگ مقیاس و مراکز استانها توجه نمیکنیم، ما به مناطق محروم و روستاها و دانش آموزان عشایر توجه ویژهای داریم. دکتر فتاح همان جا اعلام کردند که این پایان ماجرا نیست و آغاز ماجرا است و فرمودند که هرچقدر این را ادامه بدهید من کمک خواهم کرد و خواهم ساخت.
سؤال: خیرین در این مسئله چقدر میتوانند نقش داشته باشند؟
کاظمی: یکی از ستونهای اصلی این حرکت خیرین هستند. دلیل آن هم اینکه خیرین ظرفیتهای بسیار عظیمی دارند. یک خیر ما ۴۸۰ مدرسه کانکسی را سامان میدهد. حاج اکبر ابراهیمی که همه میشناسند، پدر آبرسانی کشور است ایشان واقعاً بی نظیر هستند. ما در سطح کشور مثل ایشان بسیار داریم که دارند کمک میکنند و خیرین در سال گذشته چیزی حدود ۱۸ و ۶ دهم همت در طول یکسال کمک کردهاند. آخرین آماری که الان گرفتم، از ۱۸ و ۶ دهم همت هم دارد عبور میکند در ششماه. در استان اصفهان که سرآمد خیرین کشور است، ۴ و نیم همت خیرین کمک کردهاند و این ادامه دارد؛ لذا خیرین تنها مدرسه نمیسازند، فرهنگ جامعه ما را میسازند و نوع نگاه شان، عمل صالح شان در جامعه منشأ خیر و برکت و رحمت برای نظام تعلیم و تربیت هست و خواهد بود.
سؤال: اگر بخواهیم به کیفیت فضای آموزشی بپردازیم، برای اینکه به امکانات روز مجهز شوند چه برنامهای دارید؟
کاظمی: این را در دو فاز تعریف کردهایم. یکی مدارسی که جدید میسازیم، یکی مدارسی که از قبل بودهاند. برای مدارس اول استاندارد دوره به دوره را تعریف کردهایم. آقای رئیس جمهور هم گفتهاند آزمایشی بروید انجام بدهید تا ببینیم و تأیید کنیم. این اتفاق الان افتاده است، همین امروز به من گزارش دادند که این دو مدرسه بعنوان نمونه تجهیز شده است، مبتنی بر فناوریهای جدید و آماده است که تیم فنی این کار و رئیس جمهور بیایند و از نزدیک ببینند. این مدارس در حاشیه تهران هستند و اگر تأیید کردند این را به عنوان الگو در همه مدارس تسری خواهیم داد. تلویزیونهای هوشمندی است که قابلیت اتصال به اینترنت را دارد، قابلیت اتصال به ابزار مختلف هوشمند را دارد، بسیاری از نرم افزارها در آن وجود دارد و قابلیتهای بسیار فراوانی دارد. بخش بعدی هم آموزش و توانمندسازی معلمها و دانش آموزان مبتنی بر هوش مصنوعی است. در نظام تعلیم و تربیت نقشه راه هوش مصنوعی را طراحی کردهایم، چند فاز برای آن طراحی کردهایم، در تابستان گذشته ۲ میلیون دانش آموز و ۱۰۰ هزار معلم را در حوزه هوش مصنوعی آموزش دادهایم. این رویکرد آینده ما است، فناوریهای روز مبتنی بر هوش مصنوعی.
سؤال: برای تسری به تمام مدارس چقدر زمان میبرد؟
کاظمی: این برای مدارس جدید ساخت ما است. یک بخش هم مدارس قدیمی ما است. امروز شاهین شهر بودم، تقریباً در دو سه شهرستانی که رؤسای آموزش و پرورش که صحبت میکردند، میگفتند بیش از ۸۰ درصد حتی یک منطقه گفت که ۹۰ درصد از مدارس هوشمند هستند. این معلوم میشود که در استان اصفهان شرایط نسبتاً خوبی در حوزه هوشمندسازی مدارس اتفاق افتاده است. سامانهای طراحی کردهایم به نام سامانه تجهیزات مدارس، جدید طراحی شده است و هنوز شروع به کار نکرده است که تمام مدیران مدارس امکانات شان را در اینجا ثبت میکنند، اطلس تجهیزاتی مدارس را درمی آوریم تا ببینیم چگونه میتوانیم اینها را بر استانداردهای جدیدی که داریم منطبق کنیم. یک بخش کار این است که خلأهای موجود را با بهترین استانداردها پر کنیم. یک بخش هم اینکه در این تجهیزاتی که وجود دارد، در کلاسها تقریباً هوشمندی کلاسهای ما قبلاً اینطوری است یک دیتاپروجکشن و پرده و لپ تابی که به همدیگر وصل هستند و نشان میدهد. اما امروز باید این افق را تغییر بدهیم و دنبال تغییرات هستیم که معلم بدون استفاده از تبلت و سیستمی که وجود دارد، بتواند با گوشی که دارد، به این دیتاپروجکشن وصل شود و تمام تدریسها را در این قالب به بچهها ارائه بدهد. اینها را داریم دنبال میکنیم و به نظر نقشه راه خوبی برای این حوزه هم طراحی کردهایم.
سؤال: افق چند ساله میشود که این اتفاق کامل بیفتد؟
کاظمی: بستگی به مشارکت مردمی دارد، چون اعتبار بسیار بالایی دارد. اعتبارات دولتی پاسخگو نیست، کل اعتبارات دولتی برای ساخت و ساز، ۳۰ همت است. ما اگر خواسته باشیم که تحولی اتفاق بیفتد، رقمها خیلی بالا است و اتکای ما به مشارکت مردم است، به مسئولیتهای اجتماعی و کمکهای خیرین است و به ظرفیتهایی که در جامعه وجود دارد.
سؤال: یک خبر خوبی هم بود، راه اندازی مدرسه تلویزیونی ایران است؟
کاظمی: یکی از راههای توسعه عدالت این است که ما بهترین تدریس را بتوانیم به دوردستترین نقطه کشور تسری بدهیم. یعنی دانش آموزی که در استانهای مرزی یا استانهای مرکزی ما حضور دارد، در روستاها حضور دارد، بتواند از بهترین کلاس درس استفاده کند. مسیر آن صداوسیما است، الحمدالله ضریب پوشش صداوسیما در بسیاری از شبکهها ۱۰۰ درصد است که ظرفیت بی نظیری است، یک تجربه خوبی هم با صداوسیما در دوران کرونا داشتیم، یک نشست خوبی با دکتر جبلی داشتیم. من همین جا از نگاه بسیار خوب ایشان و همکاریهای بسیار نزدیک ایشان، دستورات خیلی خوب ایشان و رؤسای شبکههای صداوسیما به ویژه شبکه آموزش تشکر میکنم که یک گام بلندی برداشتهایم و تقویم اجرایی برنامه تلویزیونی ایران را آماده کردهایم، یکسری درسهایی که قبلاً آماده شده است، الان آماده ارائه است.
سؤال: در چه مقاطع تحصیلی است؟
کاظمی: در تمام مقاطع تحصیلی، هیچ مقطعی از چشم مان دور نمانده است و برای تمام مقاطع برنامه داریم و امیدواریم ان شاالله این مدرسه تلویزیونی هم زودتر راه بیفتد و به نظر من یکی از مهمترین گامهای ما در توسعه عدالت آموزشی و ارتقاء کیفیت همین مدرسه تلویزیونی ایران است که تدریس یک معلم برجسته مرکز یک استان را میتوانیم به دوردستترین روستا ببریم، این خودش بهترین خبر است و من تشکر هم میکنم از صدا و سیما حالا قطعاً این با استفاده از ظرفیت تمام شبکههای استانی رقم خواهد خورد دنبالش هم هستیم ان شاالله کار را هم انجام خواهیم داد.
سوال: آقای دکتر یکی از بخشهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بحث اصلاح محتوای کتابی است. اصلاح محتوای کتاب درسی در چه مرحلهای است؟
کاظمی: خیلی سوال خوبی به نظر من مطرح کردید، یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش با نگاه بلند مدت تحول در برنامه درسی مدرسه است، چون میدانید که محور تربیت برنامه درسی و مدرسه است کانون تربیت هم مدرسه است و مدار فعالیت معلم و دانش آموز همان کتابها و برنامه است ما نقشه راه تحول در برنامه درسی را طراحی کردهایم و گامهای اجراییاش را در واقع تدوین کردیم قدمهای مثبتی هم برداشتیم برآوردمان هم این است که بتوانیم این برنامه درسی نظام تعلیم و تربیت را در طی حداقل ۵ سال تا ۷ سال طول میکشد بتوانیم این تحول را ایجاد کنیم کار سختش بخش تالیف و تدوین کتابهای درسی است خیلی حوزه سختی است و به ویژه اینکه ما قرار است این تغییرات را ببینیم و برنامه درسی را از صرفاً کتاب محوری تغییرش بدهیم به فعالیت محوری به مهارت محوری و کتابها را در واقع حول این محور و با این نگاه تدوین و تالیف کنیم با همت دوستانمان در سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی که در گزارش هم مشاهده شد الحمدلله کتابهای پایه اول ابتدایی و برنامه درسی اول ابتدایی تدوین شده و به صورت آزمایشی هم در دو مدرسه دارد در مجموعه شهرستانهای تهران و شهر تهران اجرا میشود که اگر اینها به هر حال اعتبارسنجی شد سال آینده این تسری پیدا میکند و همزمان پایه دوم و پایههای دیگر را هم داریم جلو میبریم رویکرد ما هم این است به هر حال جذاب باشد رویکردمان مهارتی باشد بتواند در واقع نیازهای دانشآموزان را مبتنی بر فناوریهای جدید در اختیار دانش آموزان قرار بدهد ما بیش از هر چیز امروز نیاز به مهارت و مهارت آموزی در دانش آموزان داریم برنامه درسی و کتابهای درسی را هم با این رویکرد داریم میبریم سعی میکنیم حجم برنامه را کم کنیم مطالب علمی و حجم محتواها را هم متناسب کنیم با نیازهای بچهها و اتفاقات خوبی به نظر من دارد میافتد ولی، چون کار سخت و سنگینی است یک مقداری زمانبر است.
سوال: آقای دکتر در بحث تمدن و هویت ایران اسلامی به حق آموزش و پرورش در دولتهای مختلف خیلی خوب قدم برداشته اگر بخواهیم بگوییم در این دفاع قهرمانانه ۱۲ روزه آموزش و پرورش برای اینکه این فرهنگ را انتقال بدهد به دانش آموزان چه کارهایی انجام داده؟
کاظمی: من همیشه گفتم آموزش و پرورش دو مسئولیت مهم دارد دو ماموریت مهم دارد ماموریت اولش انتقال علم و دانش و تربیت انسانهای عالم دانشمندی که بتوانند کشور را به قلههای پیشرفت و تمدنی در سطح دنیا برسانند این ماموریت اول ما است همزمان با این ماموریت که اهمیتش از این بخش کمتر نیست تربیت بچهها است انتقال باورها ارزشها اعتقادات فرهنگ آداب رسوم و سنن جامعه ما است تقویت هویت ملی و دینی ما است عشق به کشور ما است ایمان به خدا است عشق به پرچم است عشق به ولایت است اینها ماموریت دوم است ما در این حوزه حقیقت قضیه با دو نگاه کار را دنبال میکنیم اول تحول در حوزههای پرورشی و فرهنگی با دو رویکرد نقشه راه را طراحی کردهایم و داریم دنبال میکنیم، اول فراگیری برنامهها یعنی یه کاری کنیم که فعالیتهای فرهنگی تربیتی ما و هویتی ما همه دانش آموزان را پوشش بدهد و در بر بگیرد کار دوم این فعالیتها مبتنی بر فناوریهای نوظهور و جدید باشد تا برای بچهها جذاب باشد آن نگاههای سنتی کلیشهای را سعی کنیم یک تحولاتی در آنها ایجاد کنیم و این را داریم دنبال میکنیم لذا در حوزه فعالیتهای پرورشی و فرهنگی که منجر به تقویت هویت ملی ما و دینی ما میشود ما یک سری معادنی در اختیار داریم که یکی جنگ تحلیلی بود دفاع مقدس ۸ ساله ما بود یک بخشی که جدید هم اتفاق افتاد که آقا یک تعبیر بسیار زیبایی داشتند نبرد قهرمانانه ملت ایران بود در مقابل تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در این حوزه ما چه کار کردیم افتخارات بزرگی ملت بزرگ ایران آفریدند دلاور مردان ارتش ما سپاهی ما نیروهای هوافضای ما دلاورمردان فراجا ما مردم ما معلمان ما دانش آموزان ما واقعاً حماسههای بزرگی خلق کردند که شما در عین موشک باران تشییع جنازههای باشکوه را دیدید در عین موشک باران و حملههای موشکی هوایی اتحاد و انسجام را دیدید اینها نبرد قهرمانانه بود حضور مردم را دیدیم و ولایت مداری مردم در این حوزه کاملاً خودش را نشان داد ما این موضوعات را تلاش کردیم که در قالب برنامههای مختلفی به دانشآموزان منتقل کنیم یکی در قالب سه ویژه نامه تولید کردیم یکی برای دوره ابتدایی، سه کتاب یکی در دور متوسطه اول و یکی هم برای متوسطه دوم که جلوههایی از این نبرد قهرمانانه را، اقتدار موشکی جمهوری اسلامی ایران را، توانمندیهای علمی و هستهای را، مشارکت وسیع مردم را، شجاعت بینظیر دلاور مردان حوزههای نظامی و انتظامی را به تصویر بکشیم و شجاعت مردمی که به شهادت رسیدند، اینها را آماده کردیم و آماده تکثیر است و در اختیار بچهها قرار میدهیم یک بخش هم فعالیتهای فوق برنامه ما است ما تقریباً یک برنامهای را طراحی کردیم تحت عنوان ایران ما در حوزه پرورشی ۲۰ برنامه را طراحی کردهایم که این ۲۰ برنامه در قالبهای مختلف دارد این اندیشهها و باورها و هنجارها و ارزشهای دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل میکند که یک بخشش همین دستاوردهای موشکی است یک بخشش دستاوردهای هستهای است یک بخشش سیلی سخت است، چون میدانید دشمن دنبال این است که وارونه جلوه بدهد ضربه سخت و سهمگینی که خورد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری له شد مردم ما این را نمیدانند دانش آموزان ما نمیدانند دانش آموزان ما همین موشکهایی که شهدایی که دادیم میبینند موشکهایی که خورده به سرزمین ما میبینند، اما ضربههای سخت و سهمگینی که آنها خوردند را ممکن است خیلی نبینند.
سوال: شما دارید الان این را تبیین میکنید؟
کاظمی: بله. داریم تبیین میکنیم، ما یکی از وظایف خطیر و مهم ما تبیین این دستاوردها است و ضربههای سهمگینی که به دشمن زدیم و دشمن را وادار به عقب نشینی وادار بپذیرش وادار به خواهش برای پذیرش آتش بس کردیم این یک افتخار بزرگ بود امیدواریم که بتوانیم نسل جدید را از این دستاوردها مطلع کنیم کارهای خوبی کردیم یه کارهای دیگری هم در دستور کار داریم که بتوانیم با این فعالیتهای مدرسهای هویت ملی بچهها را تقویت کنیم ما در آغاز سال تحصیلی یک پویشی راه انداختیم به نام پویش ایران سرافراز و این سرود بسیار زیبایای ایران را تمام بچهها در استانهای مختلف تولید کردند در تمام مدارس اجرا کردند و اجرا میکنند و مطالب مختلفی که انجام شد ما الان تقریباً طراحی کردهایم که نقشه جمهوری اسلامی ایران را در تمام مدارس بزرگ در منظر دانش آموزان قرار بدهیم مدارس جدید که میسازیم و خیلی زیبا است.
سوال: آقای دکتر برای اینکه این بحث هدایت جامعه به سوی الله همه اینها اتفاق میافتد به واسطه معلم است یعنی این معلم خیلی جایگاه ارزشمندی دارد و آن امانتی که دستش است بحث انسان است بخواهیم بپردازیم به یکی از دغدغهها شما الان تقریباً ۲۳ هزار معلم خرید خدمات دارید برای اینها چه اتفاقی افتاده، چون یک بخشی در استان اصفهان هستند؟
کاظمی: ببینید من نماینده همه معلمان هستم فرقی هم ندارد یعنی من معلم خرید خدمات هر معلمی که در نظام آموزش و پرورش دارد کار میکند من صدای او هستم، من دغدغههای او را باید با اون دغدغهها بخوابم، با آن دغدغههای آن زندگی کنم، من خدا را به شهادت میگیرم خود عزیزان هم میدانند من تمام دغدغههای معلمین را در حوزههای مختلف با جدیت تمام با صلابت تمام در دولت، در مجلس، در سازمانها دارم پیگیری میکنم و خدا را شکر توفیقات خیلی خوبی هم داشتهایم اگرچه که خیلی فاصله داریم ما باید کاری کنیم که نظام تعلیم و تربیت و معلمان بالاترین جایگاه را در فضای عمومی کشور داشته باشند از اعتمادی که الان دارند تا نیازهایی که در واقع دارند باید این اتفاق بیفتد و خوشحالم که الان کشور به این سمت دارد میرود یک مقداری نیاز به صبر و حوصله دارد ان شاالله اتفاقات خوبی میافتد برای آموزش و پرورش و معلمین یک بخشی هم همین معلمین خرید خدمات ما هستند که من اولاً واقعاً ازشون تشکر میکنم و خیلی دوست دارم که مشکلات اینها را ویژه حل کنم این کاری که من در سال گذشته انجام دادم میدانید تبدیل وضعیت اینها بود از نیروی خدماتی به حق التدریس یعنی امروز این معلمان مستقیم معلم من هستند دیگر خرید خدمات نیستند معلم آموزش و پرورش هستند و هویتشان کاملاً تغییر کرد خیلی مسئله مهمی است دومین کاری که برایشان انجام دادیم سال گذشته وضعیت حقوقی اینها بود که خودشان تقریباً در جریان هستند و من ممنونشان هستم بسیار قدرشناس هستم و میگویم برای من هیچ تفاوتی نمیکنند با معلمین رسمی ما اینها الحمدلله سعی کردهایم در دورانی که فعلاً مشغول هستند حداقل حقوقی که یک معلم رسمی دارد میگیرد برابر با آن بگیرند حداقل حقوق هر معلم هر چیزی که هست اینها هم همان را میگیرند منتها در قالب حق التدریس این گام دوم ما گام سومی که ما برداشتیم برایشان یک امتیازات ویژهای قائل شدیم که بتوانیم تبدیل وضعیت کنیم به رسمی، لذا در آزمونهای رسمی که برگزار کردیم برایشان امتیازات فوق العادهای در نظر گرفتیم به ازای هر سال یک امتیاز خوبی در نظر گرفتیم شرایط سنی شان را کم کردیم یعنی افزایش دادیم به ازای هر سال سابقه تا بتوانیم شرایط استخدامشان را مهیا کنیم بسیاری از اینها استخدام شدهاند الان شاید بیش از ۳ تا ۴ هزار نفر اینها استخدام شدهاند و کم شده از تعداد ایشان از نظر حق التدریسی زیر ۲۰ هزار هستند اگر اشتباه نکنم عددشان زیر ۲۰ هزار است.
سوال: حالا آخرین چیزی که من دیدم ۲۳۰۰۰ بود.
کاظمی: این آمارهایی که من دارم کم شدهاند آخرین گامی هم که دنبال این هستیم که برداریم دنبال تبدیل وضعیتشان به قرارداد کار معین است البته ما برای بیمه درمانی شان هم برای تابستان گامهایی برداشتیم و خوشبختانه بیمه درمانی شان را برقرار کردیم ما همچنان در تابستانها از حقوق محروم هستند و از این بابت هم ما واقعاً شرمندهشان هستیم و ناراحت هستم و خودشان هم میدانند من پیگیر هستم در جلسات متعدد از کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس نمایندگان محترم مجلس به ویژه آقای دکتر منادی آقای دکتر بابایی و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات خیلی ممنون هستم که همراهی کردند سازمان امور اداری و استخدامی خیلی خوب همراهی کرده و با سازمان برنامه و بودجه هم در تلاش هستیم تا بتوانیم این تبدیل وضعیت رقم بخورد همچنان پیگیر هستیم که یک پله وضعیتشان را بهتر کنیم و تبدیلشان کنیم به قرارداد کار معین، اما تا الان اتفاقی نیفتاده امیدوارم با تلاشها و پیگیریهایی که انجام میدهیم این اتفاق بیفتد در دستور کار ما است از دستور کار ما خارج نشده ولی به هر حال معلمین عزیز میدانند که اینها در اختیار من نیست و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفتد اجازه بدهید که در پایان این برنامه بهترین مراتب تقدیر و تشکر خودم را تقدیم کنم به سه گروه گروه اول معلمین هستند با تمام وجود ادای احترام میکنند و دست یکایک معلمین عزیز را میبوسم بابت همه تلاشهای ارزشمندشان برای تربیت نسل آیندهساز جمهوری اسلامی ایران و همینطور مدیران مدارس که هم به نظر من نقش مهمی در تربیت دارند و راهبری و همینطور جامعه خیرین و رئیس جمهور محبوب و مردمی و سختکوش و صادق جمهوری اسلامی ایران.