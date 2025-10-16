متخلف شکار و صید در شهرستان بن شناسایی و دستگیر شد.

متخلف شکار و صید در دام مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بن

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر نصب تله شکار در باغ‌های حاشیه منطقه حفاظت شده شیدا، مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بن به محل اعزام و موفق به دستگیری متخلف شکار چهار پا در شهرستان بن شدند.

بهمن رئیسی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بن گفت: در گزارش واصله از همیاران محیط زیست و گشت وکنترل مأموران یگان حفاظت، یک دستگاه تله زنده گیری در حوالی روستای شیخ شبان کشف وبا تحقیقات اولیه به شخصی باهویت معلوم شناسایی شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه نامبرده سابقه تخلف داشته با هماهنگی با دادستان عمومی وانقلاب شهرستان شهرستان بن نسبت به بازرسی ازمنزل متخلف اقدام شد.

در بازرسی‌های انجام شده، لاشه یک بره ازگونه قوچ ومیش به همراه یک قبضه سلاح تک لول شکاری غیرمجاز کشف وضبط شد.

متخلف به دستور مقام قضایی شهرستان، برای گذراندن مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.