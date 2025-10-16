به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی زینی‌وند در پایان نشست با اعضای خانه احزاب درباره جزئیات برگزاری این نشست گفت: در این دوره از انتخابات دو تحول اساسی رخ خواهد داد که یکی انتخابات تناسبی در شهر تهران است که بر اساس قانون جدید انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا، در این دوره برای تهران و در دوره بعدی برای شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر به صورت تناسبی برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر این که نقش اصلی در این انتخابات، در کنار مردم، به صورت پررنگ‌تر از همیشه بر عهده احزاب خواهد بود، افزود: هر حزب یا جبهه سیاسی که مرکب از چند حزب باشد و مجوز رسمی داشته باشد، در انتخابات یک کد انتخاباتی مشابه یک نامزد انتخاباتی به او اختصاص داده می‌شود؛ بنابراین نقش احزاب کاملاً برجسته خواهد شد. البته مردم می‌توانند یا به کد حزب رای دهند یا به اشخاص به صورت جداگانه رای دهند. ما این اطلاعات را به صورت بسته‌های آموزشی در آینده بیشتر تقدیم خواهیم کرد تا هم مردم و هم احزاب در جریان قرار گیرند.

وی ادامه داد: موضوع دوم، بحث الکترونیکی شدن انتخابات در سراسر کشور است. اگرچه در دوره‌های گذشته در برخی شهر‌ها انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار کردیم، اما در این دوره برنامه و هدف‌گذاری‌مان برگزاری انتخابات به صورت تمام الکترونیک است. در این زمینه، هماهنگی خوبی بین مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر انتخابات شورا‌ها و شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات میان‌دوره‌ای در خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی انجام شده و برنامه خوبی در حال تدارک است. در صورتی که این برنامه قطعی شود، آموزش‌های مفصلی را به شهروندان در رابطه با نحوه رای‌گیری در انتخابات الکترونیکی خواهیم داد.

زینی وندی خطاب به احزاب کشور گفت: هر حزبی که بخواهد لیست بدهد در شهر تهران که انتخابات تناسبی است، حتماً باید مجوز‌های خود را دریافت کند. اگر احزابی که مجوز دارند ولی مجمع‌شان را به موقع برگزار نکنند و فرآیند قانونی‌شان را انجام ندهند، ممکن است کدی در انتخابات به آنها تعلق نگیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: از همه احزاب تقاضا می‌کنم که با مراجعه به دفتر سیاسی وزارت کشور و بخش احزاب، شرایط قانونی خود را پیگیری کنند. همچنین جبهه‌هایی که می‌خواهند شکل بگیرند، باید بر اساس قانون احزاب مجوز رسمی بگیرند. این احزاب و جبهه‌ها در سامانه وزارت کشور و دفتر سیاسی متصل به سامانه جامع انتخابات تعریف خواهند شد.

وی ادامه داد: احزاب و جبهه‌های دیگر در سطح تهران نمی‌توانند لیستی را اعلام کنند و اگر اعلام کنند، غیرقانونی محسوب می‌شود. قانون احزاب شرایط شکل‌گیری جبهه‌های سیاسی را تعریف کرده است، اما باید زمان آن را رعایت کنند لذا از همه احزاب و کسانی که می‌خواهند با چند حزب در قالب یک جبهه در انتخابات شرکت کنند، اولاً قانون احزاب و قانون انتخابات شورا‌ها را با دقت بخوانند و ثانیاً اگر سوال یا ابهامی دارند، حتماً به دفتر انتخابات و دفتر سیاسی ما مراجعه کنند تا بتوانیم هم مجوز فعالیت به آنها بدهیم و هم کد انتخاباتی برایشان تعریف کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور بار دیگر تاکید کرد: از احزاب خواسته می‌شود تا با مطالعه دقیق قوانین و رعایت مهلت‌های مقرر، برای شرکت شفاف و پرشور در انتخابات شورا‌ها آماده شوند تا انسجام ملی در مقابل تهدیدات دشمنان به نمایش گذاشته شود. بنابراین، از همین الان که فرصت است یعنی از بیست و هفتم تا زمان انتخابات، سه ماه مهلت برای ثبت‌نام رسمی احزاب و جبهه‌ها داریم. نباید منتظر بمانند تا این سه ماه سپری شود؛ بلکه باید از همین امروز مجوز‌های خود را به‌روز کنند تا حزبی محروم از ارائه لیست انتخاباتی نشود.

وی گفت: مهلت استعفا‌ها از روز بیست و یکم تا یکشنبه بیست و هفتم مهرماه است. کسانی که مشمول قانون هستند بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، حتماً باید استعفای خود را تقدیم کنند و موافقت مقاماتی که برخی مسئولیت‌هایشان در لیست آن مسئولین ذکر نشده، را دریافت کنند. این افراد باید به استانداری‌ها یا وزارت کشور مراجعه کرده و استعلام بگیرند که آیا مسئولیت آنان هم‌تراز است و نیاز به استعفا دارد یا خیر.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: ما از خانه احزاب و از تمامی احزاب برای هم افزایی دعوت می‌کنیم. این شرایط جدید شامل بحث الکترونیکی، احراز هویت الکترونیکی و انتخابات تناسبی، تحولات بسیار خوبی است که کل ارکان تصمیم‌گیر نظام شامل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارت کشور تصمیم جدی گرفته‌اند تا زمینه‌های برگزاری انتخابات را به صورت شفاف فراهم کنند.

زینی وند ادامه داد: البته انتخابات‌های ما در تم‌ام ادوار شفاف و با اطمینان بوده، اما این دوره به روز شده است. نحوه شمارش آرا، نحوه ثبت‌نام و ثبت‌نام الکترونیکی صورت خواهد گرفت. همه اعضای شورا باید به صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند. این موارد به مرور مطرح خواهد شد.

وی گفت: تقاضای ما از همه نخبگان، رسانه‌ها و کسانی که تریبون دارند این است که با علاقه در انتخابات شورا‌ها شرکت کنند. به نظر من، انتخابات شورا‌ها مهم‌ترین انتخابات کشور است، زیرا با زندگی مردم به صورت مستقیم سروکار دارد. تصمیمات شورا‌های اسلامی، تصمیم یک شهردار یا اقدامات یک دهیار، مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: مردم باید فعال شوند و افرادی که قابلیت، انگیزه و دانش لازم برای ایجاد تحول در زندگی روستا‌ها و شهر‌ها دارند، تشویق شوند تا در انتخابات شرکت کنند. اگر کسی مسئولیتی دارد، باید تشویق شود که به موقع استعفا دهد تا شرایط قانونی از او سلب نشود. با هم‌افزایی و شفافیت، می‌توانیم انسجام ملی را در مقابل تهدیدات دشمنان به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: این اولین انتخابات است که در یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، با حضور گسترده مردم، نمایش انسجام ملی پرصلابتی باشد که می‌تواند بسیاری از تهدید‌های پوشالی دشمنان را رفع کند. دشمنان ما در خیال خام خود بر این هستند که ایران را آسیب‌پذیر کنند و به مردم ما آسیب بزنند. این انتخابات می‌تواند در تداوم انسجام ملی، رفع‌کننده این تهدیدات باشد.