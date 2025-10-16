پخش زنده
تیم منتخب تیراندازی دختران چهارمحال و بختیاری برای شرکت در مسابقات المپیاد استعدادهای برتر کشور به ایلام اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این تیم متشکل از ۶ ورزشکار نوجوان در دو رشته تفنگ وتپانچه است که پس از گذراندن مراحل انتخابی، تمرینات فنی و آمادهسازیهای لازم راهی محل برگزاری مسابقات شدند.
تیم منتخب تپانچه: زهرا فرخی، زهرا ابراهیمی، یسنا شیرازی و تیم منتخب تفنگ:راضیه احمدی، ساجده مولوی وپارمیس صالحی با مربیگری خانم شهلا نادری و سرپرستی خانم اشرف رضایی نایب رئیس هیئت در این مسابقات شرکت میکنند.