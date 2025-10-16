مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد از جمع آوری ۷۰ تابلو و ۳ سایبان غیرمجاز در شهریور ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، باقر مومنی گفت: برای صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از شهریورماه تاکنون ۲۸ مورد رای تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر صادر و اجرا شد.

مدیر واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد افزود: همچنین در این مدت ۷۰ تابلو و بنر و ۳ سایبان غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۶ واحدصنفی متخلف پلمب شد، تاکید کرد: واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری شهرکرد با افزایش گشت‌های نظارت از هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری می‌کند.

مومنی گفت: در یک ماه گذشته تاکنون ۲۸ خودروی سیار میوه فروش توقیف شده است.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز یا تصرف اراضی عمومی، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری گزارش دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.